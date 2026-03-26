HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

2 nữ sinh lớp 9 ở Đà Nẵng tử vong thương tâm

Trần Thường

(NLĐO) – Trong lúc lội qua suối, 3 học sinh lớp 9 ở TP Đà Nẵng bị trượt chân, rơi vào khu vực nước sâu, 2 em tử vong.

Tối 26-3, lãnh đạo xã Tiên Phước (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai nữ sinh lớp 9 tử vong.

2 nữ sinh lớp 9 ở Đà Nẵng chết đuối thương tâm - Ảnh 1.

Khi vớt được lên bờ, cả 2 học sinh đã không qua khỏi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút chiều cùng ngày, nhóm 11 học sinh của Trường THCS Võ Thị Sáu (gồm 10 em lớp 9/2 và 1 em lớp 9/3) rủ nhau đi dạo tại thôn Tiên Phú Đông, xã Tiên Phước. Khi đến khu vực Trảy, cả nhóm dừng lại xuống suối chơi.

Trong lúc 10 học sinh nắm tay nhau lội qua suối (một em ngồi trên đá không tham gia), bất ngờ 3 em bị trượt chân rơi vào khu vực nước sâu. Các học sinh còn lại cố gắng kéo lên và cứu được một em, tuy nhiên hai em T.T.H.V và B.T.M.K (cùng 15 tuổi, trú xã Tiên Phước) bị nước cuốn, đuối sức.

Lúc này, nhóm học sinh lập tức chạy đi kêu cứu. Người dân gần đó nhanh chóng có mặt, đưa hai nạn nhân lên bờ và tiến hành sơ cứu, nhưng cả hai đã không qua khỏi.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Công an TPHCM tuyên truyền về cháy nổ và đuối nước tại trường học

Công an TPHCM tuyên truyền về cháy nổ và đuối nước tại trường học

(NLĐO) - Hoạt động này nhằm giúp các em nâng cao nhận thức, ý thức chủ động phòng ngừa cháy nổ, đuối nước, bạo lực học đường

Đại uý công can nhảy xuống hồ cứu 2 bé trai khỏi đuối nước

(NLĐO) - Một đại uý công an về quê nghỉ phép đã đã phát hiện 2 cháu bé chới với giữa dòng nước và nhảy xuống cứu kịp thời.

Suýt đuối nước, bé trai 13 tuổi bị rối loạn lo âu, trầm cảm

(NLĐO) - Bé trai 13 tuổi suýt đuối nước sau khi trượt ngã xuống sông. Một tháng sau, trẻ xuất hiện ác mộng, lo lắng, được chẩn đoán rối loạn lo âu và trầm cảm.

cơ quan chức năng học sinh tiểu học chết đuối 3 học sinh học sinh lớp 9 Tiên Phước Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo