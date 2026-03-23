Công an TPHCM tuyên truyền về cháy nổ và đuối nước tại trường học

Ngày 23-3, Đội Cảnh sát đường thủy số 3, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đã tổ chức tuyên truyền về công tác phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước và bạo lực học đường tại Trường Tiểu học Thạnh Hội ở phường Tân Khánh, TPHCM.

Cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 3 đặt câu hỏi cho các em học sinh tại buổi tuyên truyền

Hoạt động này được tổ chức trước thực tế địa bàn còn nhiều sông, kênh, rạch tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Tại đây, Đội Cảnh sát đường thủy số 3 đã phối hợp với Công an phường Tân Khánh cùng nhà trường tổ chức buổi tuyên truyền trực tiếp cho hơn 1.100 học sinh.

Nội dung tập trung vào việc trang bị kiến thức nhận diện nguy cơ đuối nước, kỹ năng phòng tránh và xử lý tình huống khi không may gặp sự cố.

Thông qua hình thức trực quan sinh động như mô phỏng tình huống, hướng dẫn mặc áo phao đúng cách, kỹ năng kêu cứu và hỗ trợ người bị nạn, các em học sinh dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ.

Tặng áo phao cho các em học sinh

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ còn nhấn mạnh vai trò của việc tuân thủ các quy định khi tham gia hoạt động gần khu vực sông nước, không tự ý tắm sông, chơi đùa tại những nơi nguy hiểm khi không có người lớn giám sát.

Đồng thời, khuyến khích các em mạnh dạn báo tin cho người lớn hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện tình huống nguy hiểm.

Không chỉ dừng lại ở phòng chống đuối nước, nội dung tuyên truyền về phòng tránh tai nạn thương tích và bạo lực học đường cũng được lồng ghép hiệu quả thông qua những tình huống thực tế, giúp các em hiểu rõ hậu quả của hành vi bạo lực, từ đó nâng cao ý thức xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, không bạo lực.

Trước đó, Trường Marie Curie (phường Chánh Hiệp, TPHCM) cũng đã tổ chức chương trình tuyên truyền kết hợp trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dành cho học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Hoạt động này dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 30, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, các em học sinh và thầy cô đã được trang bị kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chủ động phòng ngừa cháy nổ; hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra. Biết thực hành sử dụng bình chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm an toàn; trải nghiệm kỹ năng thoát hiểm và cứu nạn trong tình huống khẩn cấp..

Một số hình ảnh diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Trường Marie Curie: