Thời sự

2 Phó Thủ tướng đồng chủ trì Diễn đàn về liên kết hiệu quả giữa hợp tác xã và doanh nghiệp

Thùy Linh

(NLĐO) - Chiều 28-11, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đồng chủ trì Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2025.

Diễn đàn được tổ chức với chủ đề "Liên kết hiệu quả giữa hợp tác xã và doanh nghiệp" tại trụ sở Chính phủ. Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm chia sẻ, trao đổi, đề xuất những định hướng chiến lược, giải pháp đột phá để thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) - một thành phần không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2 Phó Thủ tướng đồng chủ trì Diễn đàn bàn về đẩy mạnh liên kết hợp tác xã và doanh nghiệp - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tham quan các gian hàng tại Diễn đàn - Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng cho rằng kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân có mối quan hệ mật thiết, bổ trợ lẫn nhau, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, một bên là "bệ đỡ nơi làng quê", một bên là "động lực nơi thị trường".

Các HTX đóng vai trò hỗ trợ cho kinh tế tư nhân, đặc biệt là kinh tế hộ thành viên của HTX; là nhân tố đẩy trong việc liên kết với doanh nghiệp để hình thành các chuỗi giá trị. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp đóng vai trò là nhân tố kéo trong chuỗi giá trị sản xuất liên kết với các HTX.

Liên kết hợp tác xã và doanh nghiệp còn chưa tương xứng tiềm năng

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra hoạt động liên kết giữa HTX và doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, vì vậy cần "kết nối trí tuệ-lan tỏa giá trị-liên kết, hợp lực-xây dựng tương lai" để có những thảo luận, đóng góp mang lại các giá trị thiết thực, giúp khu vực kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân phát triển bền vững.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung, ước đến 31-12-2025, cả nước có trên 35.000 HTX, tăng 34% so với năm 2020; với gần 6 triệu thành viên, tăng hơn 100.000 thành viên so với năm 2020; có 164 liên hiệp HTX, tăng 64%. Số lượng tổ hợp tác đạt gần 66.000 tổ hợp tác với hơn 1 triệu thành viên.

Đáng chú ý, hiệu quả hoạt động của các HTX cũng đã được cải thiện. Số lượng HTX hoạt động tốt, khá đạt trên 27.000, chiếm hơn 78% số lượng HTX cả nước, tăng 46,8% so với năm 2020; có 2.600 HTX ứng dụng công nghệ cao, 4.700 HTX tham gia liên kết chuỗi giá trị.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng chỉ ra những hạn chế của khu vực kinh tế tập thể, nhất là về quy mô sản xuất, quy trình quản trị và năng lực cạnh tranh.

Thực tế cho thấy, liên kết giữa HTX và doanh nghiệp mang lại lợi ích đa chiều cho các bên tham gia liên kết, giúp hình thành các chuỗi giá trị, đặc biệt là chuỗi giá trị nông sản, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Do vậy, Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và người dân về vị trí vai trò của liên kết HTX-doanh nghiệp trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Từ chuyển biến tư duy, nhận thức sẽ thúc đẩy chuyển biến trong hành động để hỗ trợ hoạt động liên kết.

Tin liên quan

Sẽ có Nghị định hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Sẽ có Nghị định hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay từ ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Cuộc thi viết “Từ trong ký ức”: Sân kho hợp tác xã và những ký ức không quên

Quê tôi nay chẳng còn tên gọi, các sân kho hợp tác xã cũng không còn tồn tại nhưng những ký ức đẹp đẽ trên mảnh sân rộng thênh thang, lát gạch tàu đỏ au ngày đó chẳng thể nào phai

Gỡ khó cho mô hình hợp tác xã

Tuy số lượng tăng nhưng các HTX đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn, kể cả các chính sách hỗ trợ trong dịch Covid-19

Phát triển bền vững Hợp tác xã Phó Thủ tướng doanh nghiệp liên kết
