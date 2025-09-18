CLIP: Người dân có thể nộp tiền phạt bằng mã QR Code trực tiếp trên đường.

Chiều 18-9, tổ công tác thuộc Đội CSGT An Sương (PC08) đã lập chốt xử lý vi phạm giao thông tại giao lộ Lê Quang Đạo - Nguyễn Ảnh Thủ (huyện Hóc Môn cũ). Một số người vi phạm đã nộp phạt tại chỗ qua mã QR.

Chị Nga chuyển khoản qua mã QR code.

Tại giao lộ trên, chị Nga do dừng xe máy chờ đèn đỏ sai vạch đã bị tổ công tác thông báo lỗi "không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường". Theo quy định, chị Nga sẽ bị phạt 300.000 đồng.

Song, chị Nga chọn nộp phạt thông qua việc quét mã QR. Sau khi quét mã, chị Nga đã chuyển tiền đến Công an TP HCM và nhận biên lai mà không phải bị lập biên bản như trước đây.

Dù buồn vị phải đóng phạt, song chị Nga cho rằng quét mã QR rất tiện và minh bạch.

Chiều cùng ngày, tổ công tác cũng xử phạt lỗi tương tự với chị Phi. Tương tự chị Nga, chị Phi chọn cách quét mã QR chuyển khoản.

"Thời đại công nghệ, vi phạm thì chấp nhận nộp phạt. Nhưng tiện lợi như này thì rất khoẻ" - chị Phi nói.

Theo đại diện PC08, hình thức xử phạt này được áp dụng từ ngày 16-9 tại 19 trên 36 đội, trạm CSGT thuộc đơn vị quản lý.

Khi người dân vi phạm các hành vi vi phạm có mức tiền phạt đến 500.000 đồng (đối với cá nhân), 1 triệu đồng (đối với tổ chức) và không có hình thức phạt bổ sung sẽ được cán bộ chiến sĩ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục không lập biên bản.

Chị Phi chuyển khoản sau khi vi phạm giao thông.

Sau đó, người vi phạm sẽ quét mã QR Code do CSGT cung cấp để thực hiện việc nộp tiền phạt bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công an TP HCM và nhận biên lai xử phạt do lực lượng CSGT cấp.

Việc quét mã QR code được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo tính chính xác, minh bạch, an toàn và bảo mật.