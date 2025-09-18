HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

2 phụ nữ đóng phạt giao thông tại chỗ qua QR Code ở giao lộ TP HCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường, hai phụ nữ ở TP HCM đã đóng phạt trực tiếp bằng chuyển khoản.

CLIP: Người dân có thể nộp tiền phạt bằng mã QR Code trực tiếp trên đường.

Chiều 18-9, tổ công tác thuộc Đội CSGT An Sương (PC08) đã lập chốt xử lý vi phạm giao thông tại giao lộ Lê Quang Đạo - Nguyễn Ảnh Thủ (huyện Hóc Môn cũ). Một số người vi phạm đã nộp phạt tại chỗ qua mã QR.

Phụ nữ TP HCM nộp phạt giao thông ngay tại chỗ qua QR Code - Ảnh 1.

Chị Nga chuyển khoản qua mã QR code.

Tại giao lộ trên, chị Nga do dừng xe máy chờ đèn đỏ sai vạch đã bị tổ công tác thông báo lỗi "không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường". Theo quy định, chị Nga sẽ bị phạt 300.000 đồng.

Song, chị Nga chọn nộp phạt thông qua việc quét mã QR. Sau khi quét mã, chị Nga đã chuyển tiền đến Công an TP HCM và nhận biên lai mà không phải bị lập biên bản như trước đây.

Dù buồn vị phải đóng phạt, song chị Nga cho rằng quét mã QR rất tiện và minh bạch.

Chiều cùng ngày, tổ công tác cũng xử phạt lỗi tương tự với chị Phi. Tương tự chị Nga, chị Phi chọn cách quét mã QR chuyển khoản.

"Thời đại công nghệ, vi phạm thì chấp nhận nộp phạt. Nhưng tiện lợi như này thì rất khoẻ" - chị Phi nói.

Theo đại diện PC08, hình thức xử phạt này được áp dụng từ ngày 16-9 tại 19 trên 36 đội, trạm CSGT thuộc đơn vị quản lý.

Khi người dân vi phạm các hành vi vi phạm có mức tiền phạt đến 500.000 đồng (đối với cá nhân), 1 triệu đồng (đối với tổ chức) và không có hình thức phạt bổ sung sẽ được cán bộ chiến sĩ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục không lập biên bản.

Phụ nữ TP HCM nộp phạt giao thông ngay tại chỗ qua QR Code - Ảnh 2.

Chị Phi chuyển khoản sau khi vi phạm giao thông.

Sau đó, người vi phạm sẽ quét mã QR Code do CSGT cung cấp để thực hiện việc nộp tiền phạt bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công an TP HCM và nhận biên lai xử phạt do lực lượng CSGT cấp.

Việc quét mã QR code được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo tính chính xác, minh bạch, an toàn và bảo mật.

Tin liên quan

Phát hiện thi thể cô gái 25 tuổi trên sông Sài Gòn

Phát hiện thi thể cô gái 25 tuổi trên sông Sài Gòn

(NLĐO) - Thi thể nữ giới cao khoảng 1,56m, thể trạng trung bình, tóc ngang lưng,...

VIDEO: Tiểu thương TP HCM "né" chuyển khoản vì những lo ngại và lời giải thích từ chuyên gia

(NLĐO) - Nghị định 70/2025 có hiệu lực, những quy định mới tạo ra nhiều lo ngại và những "chiêu" né tránh từ tiểu thương, như là hạn chế thanh toán chuyển khoản

Cô gái 23 tuổi khóc xin lỗi vì mạo danh TAND cấp cao chuyển khoản 200 ngàn ủng hộ đồng bào bão lũ

(NLĐO)- Cô gái 23 tuổi khóc, bày tỏ hối hận vì đã chuyển 200 ngàn đồng vào tài khoản MTTQ Việt Nam ủng hộ đồng bào bị bão lũ, kèm dòng tin nhắn gây hiểu lầm là một cơ quan của TAND cấp cao tại Hà Nội

vi phạm giao thông quét mã QR xử lý vi phạm giao thông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo