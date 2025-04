2 thanh niên có biểu hiện đáng ngờ, thấy công an liền bỏ chạy

Ngày 17-4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh vừa phối hợp Công an xã Đại Minh (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đón chặn, phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy dương tính với ma túy.

Qua test nhanh phát hiện 2 đối tượng T.N.H (SN 1984) và N.T.A (SN 1992, cùng trú xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đều dương tính với ma túy

Trước đó, lúc 20 giờ 40 phút tối 14-4, trong quá trình phối hợp cùng Công an xã Đại Minh tổ chức tuần tra kiểm soát chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy tại đường ĐH4 (thuộc xã Đại Minh), tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 - đã phát hiện 2 thanh niên đi trên xe máy 43F1-182.72 có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, 2 thanh niên trên không chấp hành, điều khiển xe máy bỏ chạy về hướng xã Đại Quang. Tổ công tác tiến hành truy đuổi và thông tin đến Công an xã Đại Quang để phối hợp đón chặn.

Kết quả, đã dừng được phương tiện trên để kiểm tra, qua test nhanh ma túy thì 2 đối tượng T.N.H (SN 1984) và N.T.A (SN 1992, cùng trú xã Đại Quang) đều dương tính với ma túy (loại methamphetamin, MDMA).

Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận vụ việc và bàn giao cho Công an xã Đại Quang thụ lý theo thẩm quyền. Hiện Công an xã Đại Quang đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.