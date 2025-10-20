2 vợ chồng đang rửa nhà thì người chồng bất ngờ ngã xuống tử vong

Ngày 20-10, cơ quan chức năng xã Thanh Sơn (Đồng Nai) đang làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Hồ Văn C. (54 tuổi, ấp 7).

Nạn nhân đưa vào cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong trước đó

Vào trưa cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán tiếp nhận một bệnh nhân nghi do điện giật phải nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ xác định, nạn nhân đã tử vong ngoài bệnh viện.

Theo người dân, sáng cùng ngày, trong khi vợ chồng anh C. đang xịt nước để rửa nhà thì anh C. bất ngờ ngã xuống, nghi bị điện giật.

Phát hiện sự việc, chị Th. (vợ anh C.) hô hoán, nhờ mọi người cứu giúp. Khoảng 30 phút sau anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện gia đình đã đưa anh C. về nhà lo hậu sự.