Thời sự Xã hội

Nhiều người nghi bị điện giật khi đi qua vùng nước ngập

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Mưa lớn, nước ngập, nhiều người dân khi đi qua có biểu hiện tê chân tay, thậm chí ngã khuỵu, nghi do bị ảnh hưởng bởi dòng điện rò rỉ dưới nước.

Ngày 7-10, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết khoảng 10 giờ cùng ngày, tại khu vực nút giao Tú Mỡ - Phạm Hùng (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), nước ngập khoảng 30 cm, nhiều người dân khi đi qua có biểu hiện tê chân tay, thậm chí có người ngã khuỵu, nghi do bị ảnh hưởng bởi dòng điện rò rỉ dưới nước.

Nhiều người dân nghi bị điện giật khi Hà Nội ngập lụt do mưa lớn - Ảnh 1.

Một người dân nghi bị điện giật ngã khuỵu khi đi qua đây. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi phát hiện sự việc, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại khu vực trên đã nhanh chóng liên hệ với đơn vị điện lực, phối hợp kiểm tra, xác định nguồn điện bị rò rỉ và khắc phục kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện qua lại.

Để phòng ngừa rủi ro có thể lặp lại, Đội CSGT đường bộ số 6 đã điều động ô tô chuyên dụng, hỗ trợ chở người dân và phương tiện qua khu vực ngập, hướng dẫn người dân di chuyển theo lộ trình an toàn.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6, cho biết trước diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của mưa bão, đơn vị này đã chủ động triển khai phương án ứng phó, huy động cán bộ, chiến sĩ túc trực tại các điểm có nguy cơ ngập úng để điều tiết giao thông, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ người dân khi xảy ra sự cố bất ngờ.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không đi qua khu vực ngập sâu, tránh dừng, đỗ phương tiện gần cột điện, trạm biến áp hoặc đường dây điện hở để bảo đảm an toàn trong mưa bão.

Tin liên quan

Số điểm ngập sâu ở Hà Nội tăng lên 54, trời tiếp tục mưa to

Số điểm ngập sâu ở Hà Nội tăng lên 54, trời tiếp tục mưa to

(NLĐO) - Sáng 7-10, Hà Nội có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, không thể đi lại, đảo lộn cuộc sống người dân.

CLIP: Quốc lộ 14 cứ mưa lớn là ngập, bùn đất tràn vào nhà dân

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nhà dân sống dọc Quốc lộ 14 (đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi) bị nước mưa cùng bùn chảy tràn vào nhà.

VIDEO: Nước lũ cuồn cuộn đổ vào bệnh viện, thiết bị y tế bị ngập, trôi theo dòng nước

(NLĐO) - Nước lũ đổ về khiến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Hồ ngập sâu, nhiều máy móc, thuốc, thiết bị y tế bị ngập và trôi theo dòng nước.

CSGT ngập mưa điểm ngập Hà Nội ngập tại Hà Nội
