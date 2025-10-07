Ngày 7-10, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết khoảng 10 giờ cùng ngày, tại khu vực nút giao Tú Mỡ - Phạm Hùng (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), nước ngập khoảng 30 cm, nhiều người dân khi đi qua có biểu hiện tê chân tay, thậm chí có người ngã khuỵu, nghi do bị ảnh hưởng bởi dòng điện rò rỉ dưới nước.



Một người dân nghi bị điện giật ngã khuỵu khi đi qua đây. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi phát hiện sự việc, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại khu vực trên đã nhanh chóng liên hệ với đơn vị điện lực, phối hợp kiểm tra, xác định nguồn điện bị rò rỉ và khắc phục kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện qua lại.

Để phòng ngừa rủi ro có thể lặp lại, Đội CSGT đường bộ số 6 đã điều động ô tô chuyên dụng, hỗ trợ chở người dân và phương tiện qua khu vực ngập, hướng dẫn người dân di chuyển theo lộ trình an toàn.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6, cho biết trước diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của mưa bão, đơn vị này đã chủ động triển khai phương án ứng phó, huy động cán bộ, chiến sĩ túc trực tại các điểm có nguy cơ ngập úng để điều tiết giao thông, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ người dân khi xảy ra sự cố bất ngờ.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không đi qua khu vực ngập sâu, tránh dừng, đỗ phương tiện gần cột điện, trạm biến áp hoặc đường dây điện hở để bảo đảm an toàn trong mưa bão.