Các lực lượng vào vị trí tiến hành tổng hợp luyện diễu binh lần 2 ở Quảng trường Ba Đình

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Các lực lượng vào vị trí tiến hành tổng hợp luyện diễu binh lần 2 ở Quảng trường Ba Đình

Văn Duẩn

NLĐO) - Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành nhiệm vụ A80 lần thứ hai tại Quảng trường Ba Đình lịch sử sẽ bắt đầu lúc 20 giờ tối nay 24-8

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Theo kế hoạch, vào lúc 20 giờ tối nay 24-8 sẽ diễn ra tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Tổng hợp luyện nhiệm vụ A80 lần thứ hai tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa Scud-B là biểu tượng cho sức mạnh răn đe tầm xa của Pháo binh - Tên lửa Việt Nam và hiện là hệ thống tên lửa đạn đạo duy nhất tại Đông Nam Á tại Quảng trường Ba Đình tại tổng hợp luyện tối 21-8. Ảnh: Văn Duẩn

Đây là lần thứ hai tổng hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.

6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành nhiệm vụ A80

Theo Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9 sẽ có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. Cụ thể gồm: Lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; Lực lượng Pháo lễ; Lực lượng Không quân bay chào mừng.

Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân ( bao gồm 26 khối Quân đội, 17 khối Công an); các khối quân đội nước ngoài (dự kiến 4 khối, gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia (đã đến Việt Nam: Campuchia 15-8, Lào 16-8, Nga 20-8, Trung Quốc dự kiến cuối tháng 8); Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao. 

Lực lượng đứng làm nền gồm Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21-8). Lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Chương trình diễu binh, diễu hành

Về Chương trình diễu binh, diễu hành, gồm: Rước đuốc truyền thống; Bắn Pháo lễ; Không quân bay chào mừng.

Sau đó diễu binh, diễu hành các khối, theo thứ tự: Diễu hành của khối Nghi trượng; Diễu binh các khối đi bộ (thứ tự: Các khối Quân đội nhân dân Việt Nam, các khối quân đội nước ngoài, Dân quân tự vệ; các khối Công an); Diễu binh của khối xe, pháo quân sự; xe đặc chủng Công an; Diễu binh lực lượng vũ trang trên biển (truyền hình ảnh về Ba Đình); Diễu hành các khối quần chúng; Diễu hành của Khối Văn hóa, Thể thao.

Các khối của Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm: Xe Chỉ huy, xe Tổ Quân kỳ toàn quân; khối Danh dự 3 quân chủng; khối nữ Quân nhạc; khối sĩ quan Lục quân; khối sĩ quan Hải quân; khối sĩ quan Phòng không-Không quân; khối sĩ quan Biên phòng; khối sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam; khối sĩ quan Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng; khối nữ sĩ quan Quân y; khối Học viên các học viện nhà trường Quân đội; khối chiến sĩ Tác chiến điện tử; khối chiến sĩ Đặc nhiệm dù; khối lực lượng Tác chiến không gian mạng; khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam; khối chiến sĩ Tăng thiết giáp; khối chiến sĩ Pháo binh; khối chiến sĩ Đặc công; khối nữ chiến sĩ Biệt động; khối chiến sĩ Công binh; khối nữ chiến sĩ Thông tin; khối chiến sĩ Phòng hóa.

Các khối Dân quân, Du kích gồm: Khối nam Dân quân tự vệ; khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam; khối nữ Du kích miền Nam.

Các khối Công an Nhân dân Việt Nam gồm: Khối Chỉ huy và xe Tổ Công an kỳ; khối nam sĩ quan An ninh nhân dân; khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân; khối nam sĩ quan Cảnh vệ; nam sĩ quan Không quân Công an nhân dân; khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông; khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy; khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; khối nam sĩ quan Cảnh sát cơ động; khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm; khối nam sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; khối nam chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm; khối nam chiến sĩ Hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân; khối nam học viên các học viện, trường Công an nhân dân; khối nam chiến sĩ Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu; khối nam lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; khối Cảnh sát cơ động kỵ binh; khối Hồng kỳ.

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội, với lộ trình:

Khối Nghi trượng sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương rẽ trái Nguyễn Thái Học-Tràng Thi-Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Khối đi bộ Quân đội, quân đội nước ngoài, Công an, dân quân:

Hướng 1: Sau khi đi qua lễ đài rẽ phải đường Lê Hồng Phong - theo Ngọc Hà đến Công viên Bách Thảo.

Hướng 2: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương rẽ trái Nguyễn Thái Học-Tràng Thi-Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Hướng 3: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương rẽ phải Nguyễn Thái Học-Kim Mã-Liễu Giai-Văn Cao đến sân vận động Quần Ngựa.

Hướng 4: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương rẽ trái Nguyễn Thái Học-Lê Duẩn đến Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh sau khi đi qua lễ đài rẽ phải Lê Hồng Phong-theo Ngọc Hà đến công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ sau khi đi qua lễ đài rẽ phải Lê Hồng Phong-Đội Cấn-Giang Văn Minh-Kim Mã-Liễu Giai-Văn Cao đến sân vận động Quần Ngựa.

Các khối quần chúng, văn hóa thể thao sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương đi thẳng sang sân vận động Hàng Đẫy.

Khối xe tăng, bánh xích sau khi đi qua lễ đài rẽ đường Lê Hồng Phong về Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Khối xe bánh lốp:

Hướng 1: Sau khi đi qua lễ đài đi theo tuyến Cửa Bắc-Nghi Tàm-Âu Cơ-Võ Chí Công-Đường Láng-Trần Duy Hưng-Đại lộ Thăng Long-Lê Quang Đạo đến Trường đua F1.

Hướng 2: Sau khi đi qua lễ đài sẽ đi theo tuyến Nguyễn Thái Học-Giảng Võ-Đường Láng-Trần Duy Hưng-Đại lộ Thăng Long-Lê Quang Đạo đến Trường đua F1.

Hà Nội cấm đường từ 12 giờ 30 ngày 24-8

Từ 12 giờ 30 ngày 24-8 đến 2 giờ ngày 25-8: Công an TP Hà Nội tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm) lưu thông trên các tuyến đường, gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc và đường Yên Phụ.

Từ 16 giờ 30 ngày 24-8 đến 2 giờ ngày 25-8: Cấm toàn bộ các tuyến đường Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Ngoài ra, cấm gián đoạn các tuyến đường kể trên từ 12 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 24-8 căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế.

Công an TP Hà Nội thông báo tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố) lưu thông trên các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai I (trừ các tuyến đường tổ chức cấm triệt để kể trên).

Đối với các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II (trừ các tuyến tổ chức cấm triệt để kể trên): Công an TP Hà Nội tổ chức tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên.

Sau tổng hợp luyện lực lượng vũ trang lần thứ hai sẽ tới sơ duyệt cấp Nhà nước (20 giờ ngày 27-8; Tổng duyệt cấp Nhà nước (từ 6 giờ 30 ngày 30-8).

Lễ diễu binh, diễu hành chính thức sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Tin liên quan

Người dân háo hức bày tỏ niềm tự hào trong ngày tổng hợp luyện diễu binh A80 đầu tiên

Người dân háo hức bày tỏ niềm tự hào trong ngày tổng hợp luyện diễu binh A80 đầu tiên

(NLĐO) - Tối 21-8, hàng ngàn người dân hào hứng theo dõi, bày tỏ niềm tự hào, biết ơn trước không khí trang nghiêm, hùng tráng của buổi tổng hợp luyện A80.

Dàn xe pháo quân sự, đặc chủng công an gây chú ý trong hợp luyện diễu binh

(NLĐO)- Tham gia chương trình tổng hợp luyện diễu hành tối 21-8 có khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an và loạt vũ khí gây chú ý.

Những "bóng hồng" hợp luyện diễu binh tại Quảng trường Ba Đình

(NLĐO)- Nổi bật bên cạnh đội hình nam là những "bóng hồng" các khối Quân đội và Công an với vẻ đẹp trẻ trung, nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin.

nhiệm vụ A80 Cách mạng Tháng Tám thành công Quốc khánh 2-9 tổng hợp luyện cấm đường tại Hà Nội Quảng trường Ba Đình cấm đường 24-8 tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành diễu binh diễu hành hợp luyện diễu binh diễu hành 24-8
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo