Thời sự

Hà Nội cấm đường từ 12 giờ 30 ngày 24-8 để phục vụ tổng hợp luyện A80 lần 2

P. Dương

(NLĐO) - Từ 12 giờ 30 ngày 24-8, Công an TP Hà Nội cấm triệt để tất cả các phương tiện trên nhiều tuyến phố để phục vụ tổng hợp luyện A80 lần 2.

Ngày 23-8, Công an TP Hà Nội ra thông báo điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện trên địa bàn TP Hà Nội để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc, đồng thời tạo thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và các hoạt động phục vụ chương trình tổng hợp luyện lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) lần 2, diễn ra tối ngày 24-8.

Hà Nội cấm đường từ 12 giờ 30 ngày 24-8 để phục vụ tổng hợp luyện A80 lần 2 - Ảnh 1.

Hà Nội cấm đường từ 12 giờ 30 ngày 24-8 để phục vụ tổng hợp luyện A80 lần 2. Ảnh: Thế Huỳnh

Theo đó, từ 12 giờ 30 ngày 24-8 (sớm hơn thông báo trước đó 4 giờ 30 phút) đến 2 giờ ngày 25-8, Công an TP Hà Nội tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm) lưu thông trên các tuyến đường, gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc và đường Yên Phụ.

Từ 16 giờ 30 ngày 24-8 đến 2 giờ ngày 25-8, cấm toàn bộ các tuyến: đường Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường để phục vụ tổng hợp luyện A80 lần 2

Ngoài ra, Công an TP Hà Nội thông báo cấm gián đoạn các tuyến đường kể trên từ 12 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 24-8 (căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế, trong khoảng thời gian trên, lực lượng chức năng sẽ tổ chức phân luồng cho các phương tiện di chuyển trên tuyến bảo đảm phù hợp).

Công an TP Hà Nội thông báo tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố) lưu thông trên các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai I (trừ các tuyến đường tổ chức cấm triệt để kể trên).

Hà Nội cấm đường từ 12 giờ 30 ngày 24-8 để phục vụ tổng hợp luyện A80 lần 2 - Ảnh 2.

Hà Nội cấm đường từ 12 giờ 30 ngày 24-8 đến 2 giờ ngày 25-8 để phục vụ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: Minh Chiến

Đối với các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II (trừ các tuyến tổ chức cấm triệt để kể trên): Công an TP Hà Nội tổ chức tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Công an TP Hà Nội khuyến nghị người dân hạn chế lưu thông trên các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai II đến Vành đai III (đối với các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, xe ô tô cá nhân, xe máy); các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai I đến Vành đai II (hạn chế lưu thông đối với tất cả phương tiện).

Đối với một số tuyến đường từ Vành đai III hướng ra khu vực ngoại thành (gồm: Quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, Quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường tỉnh lộ 419, đường tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 18): hạn chế lưu thông đối với các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm).

Trong thời gian tổ chức cấm đường, hạn chế phương tiện, Công an TP Hà Nội chức hướng đi đối với các phương tiện như sau:

Các xe ô tô trong diện tạm cấm từ Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình di chuyển qua cầu Thanh Trì - Vành đai III trên cao - nút giao Đỗ Mười - cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Xe từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh,...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến: cầu Phù Đổng - cầu Thanh Trì - Vành đai III trên cao - cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt...; hoặc từ Quốc lộ 5 - Nguyễn Đức Thuận - đường dẫn cầu Thanh Trì - cầu Phù Đổng - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... và ngược lại.

Xe từ các tỉnh phía Bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ...) đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa...) di chuyển theo tuyến: Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long - Vành đai III trên cao - nút giao Đỗ Mười - cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 10 tấn trở lên di chuyển trên tuyến đường Vành đai III trên cao được khuyến cáo hạn chế di chuyển xuống các vị trí nút giao trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển và tuân thủ sự điều hành, chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

Người dân từ các tỉnh, địa phương đến Thủ đô Hà Nội tham dự các hoạt động của Lễ kỷ niệm được khuyến cáo sử dụng xe ô tô vận chuyển hành khách, phương tiện giao thông công cộng, nhất là tàu điện trên cao (tuyến số 2A Cát Linh - Hà Đông: từ ga Yên Nghĩa - phường Hà Đông đến ga Cát Linh - phường Ô Chợ Dừa; tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội: từ ga Nhổn - phường Tây Tựu đến ga Cầu Giấy - phường Giảng Võ); đi bộ trên một số tuyến phố địa bàn phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các vị trí xung quanh Quảng trường Ba Đình; tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, đứng trên hè phố, không chen lấn, tràn xuống lòng đường gây cản trở các đoàn hành quân, khối diễu binh, diễu hành; ra về trật tự, theo hướng dẫn của lượng chức năng.

Để bảo đảm an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công Lễ kỷ niệm, trong thời gian thực hiện cấm đường, Công an TP Hà Nội yêu cầu người dân không dừng, đỗ phương tiện trên cầu, cầu vượt, các tuyến đường tổ chức cấm và tạm cấm các phương tiện lưu thông; tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; khi gặp các phương tiện được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, khẩn trương đi sát vào lề đường bên phải, dừng hẳn lại hoặc chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Thời gian tổ chức cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường có thể sẽ thay đổi, điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với chương trình của Ban Tổ chức Lễ kỉ niệm, Công an TP Hà Nội đề nghị nhân dân thường xuyên cập nhật và tìm hiểu thông tin cần thiết tại Website: https://a80.hanoi.gov.vn hoặc https://congan.hanoi.gov.vn/ và các phương tiện thông tin truyền thông chính thống khác để chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ.

Vị trí hàng trăm màn hình LED để người dân, du khách xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9

Vị trí hàng trăm màn hình LED để người dân, du khách xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9

(NLĐO)- TP Hà Nội lắp 22 màn hình led cỡ lớn ngoài trời tại 18 địa điểm công cộng để người dân theo dõi diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9.

Thời tiết Hà Nội tối nay 21-8 và những ngày sơ duyệt, tổng duyệt, Lễ diễu binh, diễu hành thế nào?

(NLĐO) - Trong ngày hợp luyện diễu binh, diễu hành 21-8, thời tiết Hà Nội mát mẻ từ 29-31 độ C, nhưng dự báo có thể xuất hiện mưa rào, nhất là buổi tối.

Những địa điểm thuận lợi để xem diễu binh, diễu hành sáng 2-9

(NLĐO)- Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra từ 6 giờ 30 ngày 2-9. Trong đó, sự kiện diễu binh, diễu hành được người dân rất chờ đợi.

Hà Nội cấm đường phân luồng giao thông hợp luyện diễu binh A80 Quốc Khánh
