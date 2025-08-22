Người dân háo hức bày tỏ niềm tự hào trong ngày tổng hợp luyện diễu binh A80 đầu tiên

Tối 21-8, tại Quảng trường Ba Đình, buổi tổng hợp luyện các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) đã diễn ra thành công, thu hút đông đảo người dân theo dõi. Không khí náo nhiệt với tiếng trống rộn rã, cờ đỏ sao vàng tung bay và những bước đi đều đặn, chỉnh tề của các khối diễu binh, diễu hành khiến người dân phấn khởi, bày tỏ niềm tự hào dân tộc.

Người dân háo hức theo dõi các màn diễu binh, diễu hành của các lực lượng. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Người dân tham dự hào hứng trước các màn diễu binh, diễu hành, nhiều người đã bày tỏ niềm tự hào về những thành tựu của đất nước và gửi lời tri ân tới các thế hệ đi trước.

Không khí của buổi tổng hợp luyện, kết hợp giữa sự trang nghiêm của phần nghi lễ, sự hoành tráng của các màn diễu binh, diễu hành và sự thân thiện của các quân nhân, các lực lượng chức năng... đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người.

Chị Phạm Thị Thu Dung (bên trái ngoài cùng) đến cùng đồng nghiệp từ sớm trong trang phục áo dài, rất vui và phấn khởi được hòa chung niềm vui đất nước. Ảnh: HẢI ANH

Chị Phạm Thị Thu Dung (phường Ba Đình, Hà Nội) cùng đồng nghiệp tranh thủ đến từ sớm, chia sẻ: “Đây là dịp đặc biệt, không chỉ để tận mắt thấy quy mô buổi diễu binh mà còn để hòa chung không khí tự hào của cả dân tộc trước thềm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.”

Chị Phạm Thị Thu Dung chia sẻ cảm xúc. Clip: UYỂN NHI

Chị Trương Thị Nga (ngụ thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) xúc động cho biết rất vui được hòa vào không khí cùng tất cả người dân Việt Nam chào đón ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

“Là một người con Việt Nam, mình rất tự hào và biết ơn các thế hệ đi trước, để lớp trẻ chúng mình có nền hòa bình hôm nay. Mình muốn tận mắt chứng kiến toàn cảnh buổi diễu binh, từng tiếng bước chân của các chiến sĩ. Những ngày tiếp theo, chắc chắn mình sẽ vẫn tới tham gia để hòa chung cùng niềm vui quốc gia”- chị nói.

Chị Trương Thị Nga xúc động cho biết rất vui được hòa vào không khí cùng tất cả người dân Việt Nam chào đón ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Clip: UYỂN NHI

Đặc biệt, bà Trịnh Thị Làn (73 tuổi) từ Thanh Hóa ra Hà Nội khám bệnh cùng chồng, đúng vào dịp tổng hợp luyện, cũng tranh thủ đến khu vực đường Trần Phú để hòa vào không khí nô nức chờ đón các khối diễu binh đi qua.

Theo bà Làn, sau khi khám bệnh thấy sức khỏe ổn định, bà rất vui mừng vì có mặt gần Quảng Trường Ba Đình. Bà chia sẻ: “Đây là dịp có một không hai khi tôi ở Thủ đô đúng vào thời điểm chuẩn bị Kỷ niệm 80 ngày Quốc khánh 2-9. Không khí thật tự hào và náo nhiệt, tôi rất xúc động được hòa vào cùng mọi người.”

Bà Trịnh Thị Làn (73 tuổi) từ Thanh Hóa ra Hà Nội khám bệnh cùng chồng, đúng vào dịp tổng hợp luyện, cũng tranh thủ đến khu vực đường Trần Phú để hòa vào không khí nô nức chờ đón các khối diễu binh đi qua. Ảnh: MINH CHIẾN

Hàng ngàn người có mặt từ sớm để chờ xem diễu binh, diễu hành trong buổi tổng hợp luyện lần 1. Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Buổi tổng hợp luyện không chỉ là bước chuẩn bị quan trọng cho Lễ kỷ niệm chính thức mà còn là dịp để người dân nhìn lại lịch sử, truyền thống anh hùng, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào và sự biết ơn đối với các thế hệ đi trước.