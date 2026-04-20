HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

20 năm làm công nhân không mua nổi nhà ở xã hội

Bài, ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Có đến 95% người lao động có nhu cầu mua nhà ở xã hội, nhưng nếu không được hỗ trợ thì 20 năm sau họ chưa đủ tiền mua.

Ngày 20-4, Báo Tuổi Trẻ tổ chức tọa đàm "Gỡ vướng để khơi thông nguồn cung cho nhà ở xã hội (NOXH)".

Ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ, cho biết nhu cầu về nhà ở giá rẻ, NOXH tại các đô thị lớn, đặc biệt là TPHCM rất lớn. Dù Chính phủ đã phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn NOXH (theo Quyết định 338/QĐ-TTg) và giao chỉ tiêu cụ thể, nhưng tiến độ triển khai thực tế vẫn còn rất chậm. Điển hình tại TPHCM, được giao hoàn thành 28.500 căn NOXH trong năm 2026, nhưng đến hết quý I, chỉ mới đưa vào sử dụng 580 căn, đạt 2,04% kế hoạch năm. Sự "lệch pha" giữa cung và cầu khiến nhiều dự án khi mở bán có số lượng đăng ký gấp nhiều lần số căn hộ thực tế, tạo áp lực khổng lồ lên thị trường.

20 năm làm công nhân cũng chưa mua nỗi căn nhà ở xã hội giá 1,2 tỉ đồng - Ảnh 1.

Dự án NOXH của Công ty Lê Thành đang triển khai sau nhiều năm vất vả hoàn thành thủ tục

Đưa đến thông tin quan trọng, ông Nguyễn Văn Hải- Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động TPHCM- cho biết qua khảo sát từ hơn 200.000 người lao động trên địa bàn TP cho thấy có đến 95% người được hỏi mong muốn mua nhà, và chỉ 5% có nhu cầu thuê. Ông Hải nhấn mạnh: "Người lao động tại thành phố phải chắt bóp, không dám chi xài nhưng có khi mất 20 năm mới đủ tiền mua nhà, tầm giá 1,2 tỉ đồng, mà đến lúc đó giá nhà đã tăng cao nên khả năng tự mua nhà rất khó".

Ông Vũ Trung Hưng - Đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM cho biết sau hợp nhất, TPHCM đã chuẩn bị quỹ đất từ 1.700-2000ha làm NOXH. Tổng nhu cầu NOXH của toàn TPHCM đến năm 2030 ước tính lên tới 974.000 căn. Để đáp ứng nhu cầu khổng lồ này, ngành chức năng đã xác định 193 dự án, tổng cộng 229.187 căn hộ, trên quỹ đất 740,28 ha. Trong đó, TPHCM cũ chiếm 104 dự án. Theo ông Hưng, quỹ đất này sẽ được khai thác từ nhiều nguồn, trong đó từ các dự án đã có quy hoạch hiện hữu, từ quỹ đất từ các khu phát triển theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) dọc các tuyến metro và Vành đai 3. Và khu vực động lực phát triển và vùng đô thị mới.

20 năm làm công nhân cũng chưa mua nỗi căn nhà ở xã hội giá 1,2 tỉ đồng - Ảnh 2.

Các diễn giả phát biểu tại tọa đàm

Ông Nguyễn Văn Hoan, Phó Phòng Phát triển đô thị - Sở Xây dựng TPHCM,  cho biết từ đầu năm đến nay chỉ có 1 dự án NOXH hoàn thành với 560 căn, 2 dự án đã khởi công quy mô 2.600 căn, và đang thi công 12 dự án 10.300 căn. Đến trước ngày 30-4, sẽ có thêm một số dự án khởi công, thêm 4.600 căn và hết năm 2026 khởi công dự kiến 41 dự án với khoảng 28.500 căn NOXH. Sở đang rà soát bổ sung quỹ đất để 2 năm tới TP có 72 dự án và 76.000 căn NOXH. Theo ông Hoan, Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND TP để giảm từ 10 còn 7 bước và đã giảm 50% thủ tục, rút ngắn còn nên còn 152 ngày.

Đặt ra vấn đề thủ tục xin giấy phép NOXH bằng " 1 tour", ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Lê Thành, đã chỉ ra con đường đến NOXH đầy gian nan, với quy trình 10 bước và những vòng lặp "vô lý" của thủ tục hành chính. Những nghịch lý khiến doanh nghiệp dù thiện chí cũng phải "nản lòng". Theo đó, nếu nộp hồ sơ ngay từ hôm nay, kết quả sớm nhất để có sản phẩm đưa ra thị trường phải rơi vào năm 2028-2029; thời gian phê duyệt nhanh nhất (nếu hồ sơ đúng - đủ) cũng mất tới 265 ngày, thêm các vòng chỉnh sửa có thể dài thêm 132 ngày mỗi lần. Riêng giai đoạn thi công móng, hầm đã chiếm trọn 2 năm. Như vậy, để hoàn thành 10 bước thủ tục, không một dự án nào có thể thực hiện dưới 20 tháng.

Một trong những "nút thắt" lớn nhất nằm ở khâu chấp thuận chủ trương đầu tư, đó là sự chồng chéo. Một dự án phải xin ý kiến của 13 sở ngành. Có những văn bản đã được Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận nhưng sau đó lại phải quay lại xin ý kiến lần 2, gây lãng phí ít nhất 4-5 tháng. Chưa kể, quy hoạch "vênh" với thực tế nên doanh nghiệp nỗ lực đẩy cao chỉ tiêu dân số cho phù hợp với dự án NOXH nhưng thường xuyên gặp cảnh quy hoạch không tương thích, dẫn đến việc mất ít nhất 3 năm chỉ để chờ điều chỉnh. 

Một quy định bị coi là "vô lý" là việc yêu cầu doanh nghiệp phải có bảo lãnh dự án 2% trên tổng giá trị đầu tư ngay thời điểm chấp thuận chủ trương . Việc "giam"  hàng trăm tỷ đồng tại ngân hàng chỉ để nhận một tờ giấy bảo lãnh là một sự lãng phí nguồn lực khủng khiếp của doanh nghiệp. Nếu không quyết liệt tháo gỡ, đơn giản hóa các thủ tục và tạo ra một "luồng xanh" thực sự cho NOXH, thì giấc mơ an cư của hàng triệu người lao động sẽ vẫn mãi xa vời.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), cho rằng NOXH thiếu trầm trọng, nhiều chủ đầu tư làm NOXH vì cái tâm chứ không phải 10% lợi nhuận, nhưng đã bị "hành" rất nhiều vì các thủ tục rườm rà, vướng mắc trong nhiều năm qua. Theo đó, nhiều người lao động đang phải thuê nhà với mức cao, trên 20% thu nhập là rất vô lý. Ông Châu hy vọng thời gian tới nhiều nút thắt về thủ tục được tháo gỡ, tín dụng được ưu đãi, nếu không quy hoạch cũng chỉ nằm trên giấy.

Tin liên quan

Dự án nhà ở xã hội 2.000 tỉ đồng đã xong móng có nguy cơ "đóng băng" vì không vay được vốn

(NLĐO) – Lãi suất ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội là 6,1%/năm nhưng doanh nghiệp làm việc với các ngân hàng đều bị từ chối.

TP HCM đẩy nhanh nguồn cung nhà ở xã hội

Nhiều người dân TP HCM rất phấn khởi khi nghe tin thêm 41 dự án nhà ở xã hội sắp khởi công và được nới trần thu nhập để mua

Nới điều kiện thu nhập lên 25 triệu đồng/tháng, người dân TPHCM có dễ mua nhà ở xã hội?

(NLĐO)- Người độc thân ở TPHCM có thu nhập 25 triệu đồng/tháng sẽ được mua nhà ở xã hội, trường hợp có nuôi con nhỏ, trần thu nhập sẽ lên tới 37,5 triệu đồng

nhà ở xã hội thủ tục hành chính NOXH mua nhà ở xã hội báo Tuổi Trẻ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo