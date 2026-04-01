Kinh tế

Nới điều kiện thu nhập lên 25 triệu đồng/tháng, người dân TPHCM có dễ mua nhà ở xã hội?

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Người độc thân ở TPHCM có thu nhập 25 triệu đồng/tháng sẽ được mua nhà ở xã hội, trường hợp có nuôi con nhỏ, trần thu nhập sẽ lên tới 37,5 triệu đồng

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 14/2026/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh mức thu nhập và chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội trên địa bàn. Quyết định có hiệu lực từ hôm nay 1-4.

Theo đó, với nhóm đối tượng thông thường, mức thu nhập bình quân hằng tháng được nới rộng đáng kể.

Cụ thể, người độc thân có thu nhập không quá 25 triệu đồng/tháng; người độc thân nuôi con nhỏ (dưới tuổi thành niên) không quá 37,5 triệu đồng/tháng. Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập của hai vợ chồng không vượt quá 50 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, nhằm khuyến khích người dân tiếp cận nhà ở xã hội, các hộ có từ 3 người phụ thuộc trở lên được áp dụng mức trần cao hơn. Theo đó, người độc thân được nâng mức thu nhập tối đa lên 27 triệu đồng/tháng, còn người độc thân nuôi con nhỏ là 40,5 triệu đồng/tháng.

So với trước đây, các mức thu nhập này đã được điều chỉnh tăng đáng kể (từ 20 triệu đồng, 30 triệu đồng và 40 triệu đồng/tháng tương ứng từng nhóm), giúp mở rộng đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Nới điều kiện thu nhập 2026 , người dân TPHCM có dễ mua nhà ở xã hội? - Ảnh 1.

Một khu nhà ở xã hội cho thuê của Công ty Lê Thành

Tuy nhiên, thực tế cho thấy dù điều kiện đã "nới", người dân vẫn gặp khó do nguồn cung hạn chế. Nhu cầu mua nhà ở xã hội tại TPHCM hiện vượt xa số lượng sản phẩm trên thị trường.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), cho biết tình trạng thiếu hụt nguồn cung đang diễn ra nghiêm trọng. Đơn cử, một dự án nhà ở xã hội tại số 234 Lý Thường Kiệt chỉ có 750 căn nhưng thu hút tới 12.000 hồ sơ đăng ký. Việc bỏ tiêu chí cư trú càng khiến lượng hồ sơ tăng đột biến, gây quá tải cho doanh nghiệp trong quá trình xét duyệt.

Theo HoREA, năm 2025, TPHCM đã hoàn thành 14 dự án nhà ở xã hội với 13.040 căn hộ, đạt 100% kế hoạch, tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển 181.257 căn trong giai đoạn 2026-2030. Riêng năm 2026, thành phố đặt mục tiêu triển khai 28.500 căn.

Để đáp ứng kế hoạch này, TPHCM đã chuẩn bị khoảng 1.730ha đất và dự kiến lựa chọn nhà đầu tư cho 8 dự án nhà ở xã hội trong năm 2026. Dù vậy, nguồn cung vẫn chưa theo kịp nhu cầu thực tế.

Theo ông Châu, vẫn còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ để phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là việc chủ đầu tư chưa được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi trong giai đoạn 2024-2030. Trong khi người mua, thuê mua nhà ở xã hội trước đây từng được vay với lãi suất ưu đãi 4,8%/năm.

Ngoài ra, việc bỏ tiêu chí cư trú cũng đang tạo áp lực lớn cho chủ đầu tư khi phải tiếp nhận hồ sơ từ nhiều địa phương khác nhau. Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, doanh nghiệp vừa quá tải, vừa phát sinh thêm chi phí và thời gian khi phải tổ chức bốc thăm để lựa chọn người mua đủ điều kiện.

Phân loại khó khăn, vướng mắc các quy định pháp luật về thị trường bất động sản và NƠXH

Phân loại khó khăn, vướng mắc các quy định pháp luật về thị trường bất động sản và NƠXH

(NLĐO) - Đoàn giám sát Quốc hội đã đề nghị tỉnh Bình Dương báo cáo cụ thể, rõ ràng và phân loại từng khó khăn, vướng mắc trong triển khai các quy định pháp luật về thị trường bất động sản và nhà ở xã hội.

Chủ tịch UBND TP HCM trực tiếp gỡ khó NƠXH, chung cư cũ

Sốt ruột với tình hình phát triển nhà ở, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh ông sẽ làm tổ trưởng tổ công tác tháo gỡ vướng mắc liên quan nhà ở xã hội, chung cư cũ

Mua NƠXH ở Bình Dương: Người dễ, kẻ khó

Việc dễ dàng mua được nhà trong các khu nhà ở xã hội quy mô lớn ở Bình Dương đã góp phần giữ chân người lao động. Thế nhưng, gần đây, việc tiếp cận các căn nhà này ngày càng khó

