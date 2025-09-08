Ngày 8-9, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Đức (SN 1980; trú xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) 20 năm tù giam về tội "Giết người" với tình tiết tăng nặng "có tính chất côn đồ".

Bị cáo Nguyễn Văn Đức tại phiên toà sơ thẩm

Theo bản án, sáng 7-7-2024, Đức chạy xe máy đến một quán cà phê ở xã Hoài Ân, thấy bà V.T.A.V. (SN 1979, trú cùng địa phương) đang ngồi với bạn.

Mang tâm lý bực tức vì cho rằng trước đây, khi công tác tại Công an huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định (cũ), nữ trung tá V.T.A.V. từng xử phạt hành chính "oan" cho mình, Đức nảy sinh ý định sát hại.

Đức về nhà lấy một chiếc búa sắt giấu trong túi xách, quay lại quán.

Khi thấy bà V. ra về một mình, Đức bám theo, áp sát rồi dùng búa đánh mạnh vào gáy khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Đức tiếp tục vung búa nhiều nhát vào vùng đầu cho đến khi nạn nhân bất động.

Sau khi gây án, nghĩ bà V. đã tử vong, Đức đến cơ quan công an đầu thú. Nạn nhân may mắn thoát chết nhưng bị chấn thương sọ não, tổn thương cơ thể tới 99%.

Đức từng có tiền án về các tội "Trộm cắp tài sản", "Cướp giật tài sản"; 2 tiền sự về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Sử dụng trái phép chất ma túy". Đức còn bị loạn thần di chứng do sử dụng ma túy.