20 năm vượt khó vươn lên của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, cho hay dù là đơn vị thành lập sau cùng trong 4 Vùng Cảnh sát biển, với chỉ 15 cán bộ, chiến sĩ đầu tiên, đến nay đơn vị đã được nâng cấp thành Bộ Tư lệnh Vùng. Tổ chức biên chế đã có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng với 14 đầu mối trực thuộc.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, trao bằng khen của Bộ Quốc phòng cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vì thành tích xuất sắc trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Bộ tư lệnh Vùng đã chủ động phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng nắm chắc tình hình trên biển, cùng với các lực lượng khác giữ vững chủ quyền biển, đảo quốc gia, đồng thời giữ được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế đất nước.

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng đã tổ chức hàng nghìn lượt tàu tham gia làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, tiến hành kiểm tra hàng nghìn lượt tàu, thuyền các loại, bắt giữ, xử lý hàng chục vụ việc gian lận thương mại. Tổng số tiền xử phạt hành chính, nộp ngân sách Nhà nước hơn 200 trăm tỉ đồng.

Các đại biểu dự Lễ Kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, phát biểu tại lễ kỷ niệm

Với phương châm "Mệnh lệnh trái tim", "Cứu người bị nạn như cứu chính người thân của mình", những con tàu của BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã không quản hiểm nguy, vượt sóng to, bão lớn thực hiện thành công trên 50 vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, đưa về bờ an toàn 46 phương tiện và 187 ngư dân.

Qua đó tạo được lòng tin và ấn tượng tốt đẹp của bà con ngư dân đối với lực lượng Cảnh sát biển, giúp nhân dân, ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau 20 năm ra đời, phấn đấu, xây dựng và phát triển, với những thành tích đạt được, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2014), Huân chương chiến công hạng Ba (năm 2018); Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2018); 2 tập thể (Tàu CSB 4032, 4033) được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2014); 165 cá nhân được TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm".

Đại tá Lê Huy Sinh cho rằng những thành tích đạt được trong 20 năm qua là cơ sở vững chắc để đúc rút những kinh nghiệm quý báu trong xây dựng, phát triển đơn vị lên một tầm cao mới.

"Lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tích cực chủ động, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; trong tìm kiếm, cứu nạn và bảo vệ môi trường biển; để thực sự là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho Nhân dân, ngư dân làm ăn, sinh sống trên biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước" - đại tá Lê Huy Sinh khẳng định.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, đánh giá cao những thành tích, nỗ lực của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trong 20 thành lập và phát triển

Ghi nhận, đánh giá cao thành tích của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, cho rằng lực lượng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

"Thời gian đến dự báo an ninh, an toàn hàng hải sẽ gặp nhiều thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột, nhất là vùng biển miền Trung. Do đó, lực lượng Vùng Cảnh sát biển 2 cần tiếp tục phát triển huy truyền thống anh hùng, không để bị động bất ngờ, xử lý các vụ việc kịp thời hiệu quả đúng pháp luật, đảm bảo an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội. Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển" - Trung tướng Bùi Quốc Oai đề nghị.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng công bố quyết định khen thưởng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho tập thể Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.