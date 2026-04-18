Sức khỏe

20 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Đức Ngọc

(NLĐO) - Hơn 20 người phải nhập viện cấp cứu vì nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một tiệm bánh.

Ngày 18-4, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết vừa tiếp nhận và điều trị trên 20 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm bánh trên địa bàn.



Một bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Nguồn: MXH

Theo bác sĩ Hoàng Thị Thanh Loan, Trưởng khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, tổng số bệnh nhân nhập viện là 25 người. Trong đó, khoảng 20 trường hợp đã ăn bánh mì tại tiệm Q. (xã Diễn Châu). 5 người còn lại sử dụng các thực phẩm khác như bánh ngọt, xoài, dứa, ốc xào… nên chưa thể khẳng định nguyên nhân chính xác.

Thông tin ban đầu cho thấy các bệnh nhân bắt đầu nhập viện từ sáng 17-4, rải rác trong ngày và tăng nhanh vào buổi tối, đến sáng 18-4 tiếp tục có thêm trường hợp mới. Hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, một số người sốt cao.

Sau khi được điều trị sức khỏe, một số bệnh nhân đã ổn định, song vẫn cần theo dõi sát do triệu chứng tiêu hóa còn nặng. Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu đang tập trung điều trị, đồng thời giám sát diễn biến để kịp thời xử lý.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh liên quan, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, nhằm xác định nguyên nhân vụ việc.

61 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

(NLĐO) – Có tổng cộng 61 bệnh nhân nhập viện cấp cứu với các triệu chứng đau bụng, nôn ói nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cùng một cửa hàng.

13 người ngộ độc do ăn trứng cá rồng là không chính xác

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo xác minh thông tin 13 người ngộ độc do ăn trứng cá rồng và khẳng định thông tin trên là không chính xác

Ba trẻ em ở Quảng Trị bị ngộ độc thuốc an thần

(NLĐO) - Từ triệu chứng lâm sàng và hình ảnh thuốc do gia đình cung cấp, các bác sĩ chẩn đoán 3 bệnh nhi bị ngộ độc thuốc an thần

xác định nguyên nhân ngộ độc thực phẩm nhập viện cấp cứu bệnh viện đa khoa cơ sở kinh doanh Nghi ngộ độc thực phẩm
