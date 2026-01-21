HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Xã hội

Ba trẻ em ở Quảng Trị bị ngộ độc thuốc an thần

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Từ triệu chứng lâm sàng và hình ảnh thuốc do gia đình cung cấp, các bác sĩ chẩn đoán 3 bệnh nhi bị ngộ độc thuốc an thần

Ngày 21-1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang điều trị cho ba bệnh nhi bị ngộ độc thuốc an thần.

Trước đó, vào ngày 19-1, bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhi, gồm: H.T.T (7 tuổi), H.V.N (2 tuổi) và H.V.T (3 tuổi, cùng ngụ xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị).

Khi nhập viện, các trẻ có biểu hiện lừ đừ, giảm tri giác, tăng trương lực cơ và xuất hiện các cơn co giật, nghi ngộ độc thuốc an thần.

Ba trẻ em ở Quảng Trị bị ngộ độc thuốc an thần nghiêm trọng - Ảnh 1.

Ba trẻ em ở Quảng Trị bị ngộ độc thuốc an thần nghiêm trọng - Ảnh 2.

Ba trẻ em bị ngộ độc thuốc an thần đang tiếp tục được điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Tại Khoa Hồi sức cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận dấu hiệu nhiễm độc ảnh hưởng đến hệ thần kinh, cơ. Các bệnh nhi được thở ô-xy, xử trí cắt cơn co giật, truyền dịch; sau đó chuyển khoa Nhi để điều trị chuyên sâu.

Tại đây, các trẻ tiếp tục được theo dõi sát toàn trạng, kiểm soát cơn giật, thực hiện các xét nghiệm nhằm tầm soát nguyên nhân và đánh giá tổn thương cơ quan.

Sau hai ngày điều trị tích cực, sức khỏe các bệnh nhi dần ổn định, tri giác cải thiện, các cơn co giật đã được kiểm soát.

Theo người nhà các bệnh nhi, trước đó các trẻ chơi cùng nhau tại nhà và có biểu hiện đau đầu, mệt mỏi. Một bé trai lớp 3 là con nhà hàng xóm đã tự lấy thuốc của người lớn và đưa cho các cháu uống với lời nói "uống cho hết đau đầu".

Được biết, gia đình bé trai lớp 3 có người nhà mắc bệnh lý tâm thần, đang điều trị ngoại trú bằng nhóm thuốc Aminazin và Haloperidone. Từ triệu chứng lâm sàng và hình ảnh thuốc do gia đình cung cấp, các bác sĩ chẩn đoán các bệnh nhi bị ngộ độc mức độ trung bình do thuốc an thần kinh Haloperidone.

Tin liên quan

Bảo vệ bệnh viện phát loa hướng dẫn người bệnh, "gây sốt" mạng xã hội

Bảo vệ bệnh viện phát loa hướng dẫn người bệnh, "gây sốt" mạng xã hội

(NLĐO) - Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một bảo vệ bệnh viện tận tình phát loa hướng dẫn người bệnh, giúp việc khám bệnh dễ dàng hơn.

Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu cho thôi việc bảo vệ "ném chăn" người nhà bệnh nhân khi trời giá rét

(NLĐO)- Sau khi nhắc nhở người nhà bệnh nhân không được nằm, đắp chăn trong khuôn viên bệnh viện, người bảo vệ đã giật chăn và ném sang chỗ khác.

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

(NLĐO) - Một cháu bé 20 tháng tuổi đang điều trị tại bệnh viện xuất hiện phản ứng nặng, tử vong sau khi sử dụng thuốc.

bác sĩ tỉnh Quảng trị bệnh viện trẻ em thuốc an thần an thần ngộ độc thuốc
