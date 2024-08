20 triệu đồng rơi trong nhà nghỉ: Chủ nhân chưa quay lại tìm dù đã 1 tháng

Ngày 9-8, Công an thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã ban hành thông báo việc tìm chủ sở hữu của tài sản bị đánh rơi.



Em Nguyễn Ngọc Vũ giao số tiền 20 triệu đồng cho công an

Theo đó, cùng ngày, Công an thị trấn Đức An tiếp nhận nguồn tin của ông Nguyễn Ngọc Thắng (ngụ thị trấn Đức An) về việc con ông là em Nguyễn Ngọc Vũ (học sinh Trường THCS Nguyễn Tất Thành) nhặt được tiền.

Cụ thể, đầu tháng 7-2024 em Vũ nhặt được 20 triệu đồng tại nhà nghỉ của gia đình (ở thị trấn Đức An).

Từ đó đến nay, gia đình đã dùng mọi cách để tìm chủ sở hữu trả lại tài sản nhưng vẫn chưa tìm được. Do đó, ông Thắng đưa con trai đến Công an thị trấn Đức An trình báo để tìm chủ sở hữu số tiền trên, để trả lại.

Công an thị trấn Đức An thông báo ai là chủ sở hữu của tài sản bị rơi thì liên hệ Công an thị trấn Đức An để làm thủ tục nhận lại số tiền.