Trưa 27-12, tin từ Công an thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với người dân trao trả lại 3 chỉ vàng cùng 11 triệu đồng cho người đánh rơi.

Công an thị trấn Đức Thọ cùng chị Vân trao trả lại số tài sản cho ông Ước

Trước đó, vào chiều 25-12, chị Nguyễn Thị Thúy Vân (ngụ thị trấn Đức Thọ) trên đường đi làm việc, khi đi tới đường La Giang, thị trấn Đức Thọ thì nhặt được một chiếc ví, bên trong có 11 triệu đồng và 3 chỉ vàng.

Ngay sau đó, chị Vân đã mang toàn bộ số tài sản trên lên nhờ Công an thị trấn Đức Thọ tìm người trả lại. Công an thị trấn Đức Thọ đã thông báo sự việc trên loa phát thanh, đồng thời phối hợp với công an các xã trên địa bàn huyện tìm người đánh rơi.

Đến sáng nay (27-12), Công an thị trấn Đức Thọ đã cùng chị Vân hoàn tất thủ tục trao lại số tài sản trên cho ông Đặng Đình Ước (ngụ xã Liên Minh).

Ông Ước cho biết mình đánh rơi số tài sản này khi đang trên đường đi từ nhà sang xã Bùi La Nhân.

"Hành động của cháu Vân rất đáng trân quý. Tôi rất cảm ơn cháu Vân cũng như lực lượng công an thị trấn" - ông Ước bày tỏ.