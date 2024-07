200 bệnh nhi đang chờ ghép gan tại Bệnh viện Nhi đồng 2

Thông tin trên được TS-BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) cho biết sau gần 3 tháng được Bộ Y tế thẩm định và công nhận đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận, gan từ người hiến sống và từ người hiến chết não.



Chỉ trong 2 năm, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã có 24 ca được ghép gan

Theo bác sĩ Thạch, tại bệnh viện vừa thực hiện ghép gan liên tiếp cho 3 bệnh nhi, kết quả bước đầu thuận lợi.

Thông tin thêm về tình hình ghép gan tại bệnh viện trong những năm qua, bác sĩ Thạch chia sẻ bệnh viện thực hiện ca ghép gan đầu tiên vào năm 2005. Sau 19 năm, mới chỉ có 12 ca được ghép gan. Bên cạnh đó, có một thời gian bệnh viện bị gián đoạn việc ghép gan nói riêng và ghép tạng nói chung do nhiều nguyên nhân như: nhân lực y tế, cơ sở vật chất, nguồn tạng hiến tặng, và công tác phẫu thuật các bệnh khác bị ảnh hưởng. Trong giai đoạn gián đoạn này, trung bình một năm chỉ thực hiện được một ca ghép gan. Tuy nhiên, chỉ trong vòng hai năm 2022-2024, bệnh viện đã thực hiện được 24 ca ghép gan, nâng tổng số ca ghép tạng lên 36.

Sau quá trình được hỗ trợ từ các chuyên gia nước ngoài, hiện ekip Bệnh viện Nhi đồng 2 đã có thể tự chủ ghép gan

"Sau quá trình dài với sự hỗ trợ từ chuyên môn đến kỹ thuật từ các bác sĩ chuyên gia của Vương quốc Bỉ, hiện, bệnh viện đã có thể làm chủ mọi kỹ thuật. Trong trường hợp nếu gặp ca bệnh quá phức tạp bệnh viện vãn mời chuyên gia nước ngoài đến hỗ trợ. Thời gian tới, khi đã vận hành ghép thận, gan ổn bệnh viện sẽ hướng đến ghép tim cho bệnh nhi.

Bác sĩ Thạch cho biết hiện danh sách chờ ghép gan tại bệnh viện khoảng 200 ca, trong đó, 20 bệnh nhi đã có nguồn hiến phù hợp và đang chờ được ghép gan. Ngoài ra, bệnh viện còn quản lý 40 - 50 ca suy thận mạn. Con số này tương tự ở hai bệnh viện nhi còn lại là Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

"Số ca có nhu cầu ghép tạng cứ tích lũy nhiều dần lên. Trong khi đó, nguồn tạng hiến từ người cho chết não còn rất hạn chế, đặc biệt là nguồn tạng cho các bệnh nhi. Chúng tôi hy vọng thời gian tới Quốc hội có thể thông qua một số sửa đổi, bổ sung trong "Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác" cho phép trẻ chết não có thể hiến tạng thông qua cha mẹ hay người giám hộ" - bác sĩ Thạch trăn trở.

Hiện bệnh viện có khoảng 200 bệnh nhi trong danh sách chờ ghép gan, trong đó, 20 ca đã tìm được nguồn tạng hiến phù hợp.

TS-BS Trần Thanh Trí, Trưởng khoa ghép Gan – Mật – Tuỵ, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM cho biết thêm đối với bệnh nhi bị suy thận, có chỉ định ghép thận nhưng chưa có nguồn thận ghép vẫn có thể duy trì bằng cách chạy thận nhân tạo. Tuy nhiên, với bệnh nhi suy gan, nếu không được ghép sớm bệnh nhi có thể không chờ được và tử vong.

"So với các nước trên thế giới, tỉ lệ bệnh nhi tử vong do chưa được ghép gan tại Việt Nam còn cao. Do đó, cần phải thực hiện nhiều hơn, nhanh hơn và mở rộng chỉ định để cứu được nhiều bệnh nhi" - bác Trí chia sẻ.