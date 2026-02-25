HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

200 nghệ sĩ mang "Thanh âm dưới ánh mặt trời" đến khán giả

Yến Anh

(NLĐO)- Gần 200 nghệ sĩ sẽ mang tới cho khán giả bữa tiệc âm nhạc "Thanh âm dưới ánh mặt trời" với nhiều tác phẩm gây ấn tượng sâu đậm

Hai đêm công diễn chính thức chương trình nghệ thuật giao hưởng "Thanh âm dưới ánh mặt trời" sẽ diễn ra vào 28-2 và 1-3 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

200 nghệ sĩ mang "Thanh âm dưới ánh mặt trời" đến khán giả - Ảnh 1.

Ban tổ chức cho biết chương trình được xây dựng trong không gian âm nhạc hàn lâm, trang trọng và hiện đại.

Chương trình do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo nội dung; Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) và Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức thực hiện.

Chia sẻ trong buổi họp báo ngày 25-2 tại Hà Nội, đạo diễn âm nhạc Đỗ Bảo cho biết "Thanh âm dưới ánh mặt trời" có thời lượng 105 phút, gồm 3 chương, được xây dựng theo tinh thần chính luận - nghệ thuật xuyên suốt, trong không gian âm nhạc hàn lâm, trang trọng và hiện đại.

Tổng thể chương trình là một hành trình âm nhạc song hành cùng dòng chảy lịch sử dân tộc, từ các tác phẩm về chiến tranh cách mạng đến sáng tác đương đại và một số tác phẩm kinh điển thế giới. Qua ngôn ngữ giao hưởng, chương trình khắc họa vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, hình tượng "Bộ đội Cụ Hồ" qua các giai đoạn lịch sử, cùng khát vọng hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

200 nghệ sĩ mang "Thanh âm dưới ánh mặt trời" đến khán giả - Ảnh 2.

"Thanh âm dưới ánh mặt trời" là lời chào nghệ thuật chính thức của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội

Trong đó, chương 1 "Ánh sáng soi đường" gồm 6 tác phẩm, mở ra không gian nghệ thuật trang trọng, lan tỏa ánh sáng lý tưởng, niềm tin với Đảng và Bác Hồ trong những mùa xuân của Tổ quốc.

Chương II "Ngôi sao trên mũ - Màu cờ trong tim" gồm 7 tác phẩm, tập trung vào các hình thức giao hưởng thơ, tổ khúc giao hưởng, thanh nhạc và hợp xướng. Nội dung chương khắc họa đậm nét hình tượng người lính "Bộ đội Cụ Hồ" trung với Đảng, hiếu với dân; sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; là điểm tựa tin cậy của Nhân dân trong chiến tranh và hòa bình.

Chương III "Thanh âm ngày mới" gồm 6 tác phẩm, khẳng định định hướng của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội trong giai đoạn mới: Gắn nghệ thuật với trách nhiệm xã hội; sáng tạo đi đôi với bảo vệ nền tảng tư tưởng; hội nhập song hành với gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc. Những thanh âm được thăng hoa như lời nguyện ước của người nghệ sĩ - chiến sĩ, đó là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, lan tỏa niềm tin và khơi dậy khát vọng cống hiến.

Chương trình do Đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn chỉ đạo nghệ thuật và Tổng đạo diễn; Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Quốc Bảo làm đạo diễn âm nhạc; Đại tá, NSND Nguyễn Xuân Bắc và nhạc trưởng Lê Phi Phi chỉ huy dàn nhạc; Thượng tá, nhạc sĩ Vũ Đức Tân làm giám đốc âm nhạc.

Đảm nhận vai trò chuyển soạn, hòa âm là các nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Mai Kiên, Đỗ Bảo, Đức Tân, Đức Nghĩa, Vũ Quang Trung, Hồng Kiên, Cao Xuân Dũng, Cao Đình Thắng. Tham gia biểu diễn có gần 200 nghệ sĩ, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Vũ Thắng Lợi, Phạm Thu Hà, Đỗ Tố Hoa, Xuân Hảo, Viết Danh, Minh Hải, Bích Ngọc, Trịnh Phương, Ngô Đức, Mai Chi, nhóm OPlus, nghệ sĩ Flute Lê Thư Hương…

Theo Đại tá, NSND, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Nguyễn Xuân Bắc, tiếp nối "Bài ca Thống nhất" và "Bản Trường ca vang mãi", chương trình nghệ thuật giao hưởng "Thanh âm dưới ánh mặt trời" là lời chào nghệ thuật chính thức của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội.

Chương trình không chỉ là buổi diễn ra mắt trước công chúng và giới chuyên môn, mà còn khẳng định trách nhiệm của người nghệ sĩ - chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Bằng ngôn ngữ giao hưởng hàn lâm, trang trọng, chương trình tôn vinh sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, kết nối truyền thống với hiện đại, bản sắc dân tộc với tinh hoa nhân loại, lan tỏa hình tượng cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời đại mới.

Tin liên quan

Thành lập Dàn nhạc giao hưởng Quân đội

Thành lập Dàn nhạc giao hưởng Quân đội

(NLĐO) - Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội có quy mô tương đương dàn nhạc của Áo, Pháp, Đức, số lượng nhạc công là 101 người. Nhạc sĩ Đỗ Bảo là Giám đốc Dàn nhạc.

