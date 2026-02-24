Cấu trúc khó hiểu đang bọc lấy một hành tinh trong hệ Mặt Trời

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Cấu trúc khó hiểu đang bọc lấy một hành tinh trong hệ Mặt Trời

Anh Thư

(NLĐO) - "Mắt thần" của kính viễn vọng không gian James Webb đã phơi bày nhiều điều kỳ lạ về hành tinh thứ 7 của hệ Mặt Trời.

Sử dụng thiết bị NIRSpec trên kính viễn vọng không gian James Webb, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Paola Tiranti đến từ Đại học Northumbria (Anh) đã lập bản đồ cấu trúc thẳng đứng của tầng ion quyển Sao Thiên Vương, thế giới được một số nhà khoa học gọi là "hành tinh kỳ lạ nhất hệ Mặt Trời".

Công trình mới này đã phơi bày các đỉnh nhiệt độ bất ngờ, mật độ ion suy yếu và các vùng tối khó hiểu.

Cấu trúc khó hiểu đang bọc lấy một hành tinh trong hệ Mặt Trời - Ảnh 1.

Sao Thiên Vương - hành tinh thứ 7 của hệ Mặt Trời - được bao bọc bởi một bầu khí quyển kỳ lạ - Ảnh: NASA

Theo Sci News, đây là lần đầu tiên cấu trúc thẳng đứng của tầng điện ly Sao Thiên Vương được quan sát chi tiết ở dạng 3 chiều.

Các phép đo cho thấy nhiệt độ đạt đỉnh ở độ cao khoảng 3.000-4.000 km so với bề mặt, trong khi mật độ ion đạt đỉnh gần 1.000 km và yếu hơn đáng kể so với dự đoán của các mô hình.

Kính viễn vọng cũng phát hiện 2 dải phát xạ cực quang sáng gần các cực từ, cũng như một vùng đáng ngạc nhiên nơi cả phát xạ và mật độ đều bị suy giảm, có khả năng liên quan đến hình dạng bất thường của từ quyển hành tinh này, vốn nghiêng và lệch chứ không cân đối như từ quyển Trái Đất.

Những khám phá này không chỉ xác nhận tầng khí quyển phía trên của sao Thiên Vương đã nguội đi trong nhiều thập kỷ, mà còn hé lộ những cấu trúc mới được hình thành bởi môi trường từ tính của nó.

"Kính viễn vọng James Webb đang giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự cân bằng năng lượng của các hành tinh khổng lồ băng giá. Đây là một bước tiến quan trọng hướng tới việc xác định đặc điểm của các hành tinh khổng lồ nằm ngoài hệ Mặt Trời" - tiến sĩ Tiranti cho biết.

Thông tin quan trọng này giúp định hình các sứ mệnh khám phá các ngoại hành tinh trong tương lai.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Geophysical Research Letters.

Tin liên quan

Hiện tượng kỳ lạ làm thay đổi Trái Đất 40 triệu năm trước

Hiện tượng kỳ lạ làm thay đổi Trái Đất 40 triệu năm trước

(NLĐO) - Những gì vừa được hé lộ từ vùng biển Newfoundland ở Bắc Đại Tây Dương cho thấy Trái Đất từng trải qua một thời kỳ lạ thường.

Xuất hiện “Trái Đất ngược đời” làm giới khoa học bối rối

(NLĐO) - LHS 1903e cũng là một hành tinh đá nhỏ giống Trái Đất, nhưng tồn tại ở một khu vực vô cùng chết chóc và kỳ lạ của hệ sao.

Trung Quốc phát hiện “rồng gai” chưa từng thấy trên thế giới

(NLĐO) - "Rồng gai" Haolong dongi sống ở miền Đông Bắc Trung Quốc khoảng 125 triệu năm trước.

James Webb Hành tinh hệ mặt trời Sao Thiên Vương từ quyển
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo