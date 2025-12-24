2.000 vận động viên "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" năm 2026

Nhằm thiết thực kỷ niệm 51 năm chiến thắng Phước Long (6-1), chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2) đồng thời mở màn cho các cuộc tranh tài thể thao trên toàn quốc, UBND tỉnh Đồng Nai ủy quyền cho Báo và PTTH Đồng Nai phối hợp cùng Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Giải Vô địch quốc gia việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" năm 2026.



Ban tổ chức tặng hoa các đơn vị đồng hành

Giải Việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" là sự kiện chạy bộ, leo núi truyền thống do tỉnh Đồng Nai duy trì tổ chức hàng năm trong ba thập niên qua.

Ở lần tổ chức thứ 31 năm nay, giải vẫn gồm những cự ly quen thuộc như: nam tuyển 7,7 km; nữ tuyển 5,4 km; nam trẻ; nữ trẻ bên cạnh các nội dung tranh tài hệ phong trào 19 km và 6,1 km lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu.

Đây là bước đi nhằm làm đa dạng hơn nội dung thi đấu cho cộng đồng yêu chạy bộ có thể đăng ký tham gia giải.

Giải Việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" phát triền theo từng năm

Giải chính thức diễn ra vào ngày 4-1-2026 tại phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai, hứa hẹn sẽ rất sôi động với sự tham gia của nhiều chân chạy hàng đầu, bao gồm dàn tuyển thủ vừa tham gia thi đấu tại SEA Games 33 trở về như "ông hoàng marathon Việt Nam" Hoàng Nguyên Thanh của Đồng Nai; Trịnh Quốc Lượng của Quân đội; Phạm Thị Hồng Lệ của Gia Lai hay Hoàng Thị Ngọc Hoa của chủ nhà Đồng Nai….

Nỗ lực về đích trên đỉnh Bà Rá

Những nhà tổ chức kỳ vọng thông qua giải đấu tiếp tục phát động phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng, cả nước nói chung, đồng thời giới thiệu với các tỉnh, thành, ngành về kinh tế - xã hội và tiềm năng du lịch của tỉnh Đồng Nai.

Hoàng Nguyên Thanh hướng đến danh hiệu vô địch lần thứ 10 trên sân nhà

Từ một sân chơi phong trào dành cho thanh, thiếu niên, đến năm 2005, giải trở thành sự kiện thể thao lớn của cả nước và nằm trong hệ thống các môn thi đấu của bộ môn điền kinh quốc gia, nên chất lượng giải ngày càng cao. Đến thời điểm này, công tác tổ chức từ chuyên môn đến hậu cần đã được ban tổ chức chuẩn bị hết sức chu đáo.