Thể thao

Giải leo núi Bà Rá và Đồng Nai Marathon chính thức trở lại

Đông Linh

(NLĐO) – Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai nhận trọng trách phục sinh ba giải thể thao đã tạo dựng tên tuổi tại vùng đất miền Đông gian lao mà anh hùng.

Việc tổ chức ba sự kiện thể thao lớn và quy mô trong cùng một năm thể hiện quyết tâm và nỗ lực phi thường của tập thể cán bộ, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai (Đồng Nai NRTV). 

Với việc công bố các giải thể thao sẽ được tổ chức trong năm 2026, ĐNRTV không chỉ khẳng định vai trò tiên phong trên lĩnh vực truyền thông mà còn có ý nghĩa thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao tại địa phương và toàn quốc.

Giải vô địch leo núi Bà Rá và Giải Đồng Nai Marathon chính thức trở lại - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Minh Nhâm, Tổng Biên tập ĐN NRTV, Trưởng BTC, phát biểu trong buổi lễ công bố

Giải Việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 4-1-2026, sự kiện thể thao truyền thống nhằm chào mừng kỷ niệm giải phóng Phước Long ngày 6-1 hàng năm. Qua 30 lần tổ chức, giải đã tạo được uy tín trong làng thể thao nước nhà, nhất là từ khi được công nhận là sự kiện chính thức trong hệ thống tranh tài điền kinh quốc gia năm 2017.

Giải vô địch leo núi Bà Rá và Giải Đồng Nai Marathon chính thức trở lại - Ảnh 2.

Hoàng Nguyên Thanh 9 lần vô địch leo núi Bà Rá

Ở lần tổ chức thứ 31, giải vẫn sẽ được tổ chức tại phường Phước Long, dự kiến thu hút nhiều vận động viên hàng đầu cả nước như "nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh, "ông hoàng marathon" Hoàng Nguyên Thanh, Đỗ Quốc Luật, Phạm Thị Bình….

Giải vô địch leo núi Bà Rá và Giải Đồng Nai Marathon chính thức trở lại - Ảnh 3.

Đồng Nai sẽ tổ chức Giải Marathon Trường Tươi Group năm 2026

Trong khi đó, Giải Đồng Nai marathon – Trường Tươi Group năm 2026 Cúp Báo và PTTH Đồng Nai, dù mới qua 2 lần tổ chức nhưng được cộng đồng chạy bộ trong và ngoài nước tín nhiệm, đánh giá rất cao về quy mô lẫn khâu tổ chức. 



Ở lần thứ 3, giải dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 28 và 29-11-2026 tại phường Bình Phước và phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai. Dự kiến, giải sẽ đón hàng chục ngàn VĐV tham gia tranh tài ở các cự ly: 5 km, 10 km, 21 km, 42 km và cự ly 2 km Kids run.

Giải vô địch leo núi Bà Rá và Giải Đồng Nai Marathon chính thức trở lại - Ảnh 4.

Đồng Nai NRTV ký hợp đồng tài trợ 3 giải thể thao lớn của tỉnh Đồng Nai năm 2026

Với thông điệp "Bước chạy vào kỷ nguyên mới", bên cạnh hoạt động gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, Ban Tổ chức còn mong muốn lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại để hòa nhịp cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cùng với 2 giải chạy hấp dẫn, Báo và PTTH Đồng Nai cũng sẽ tổ chức Giải "Bóng đá Nhi đồng, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai lần thứ 21 năm 2026". Giải dự kiến khởi tranh vào tháng 6-2026, mang đến sân chơi cho các em thiếu nhi đam mê bóng tròn của tỉnh, đồng thời cũng nhầm ươm mầm tài năng bóng đá cho tỉnh nhà.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức giải đã tiến hành ký kết với các nhà tài trợ cho 3 sự kiện giải thể thao hấp dẫn năm 2026 do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phối hợp và chủ trì phối hợp tổ chức.



Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 9 vô địch Giải việt dã "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá"

Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 9 vô địch Giải việt dã "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá"

(NLĐO) – Chân chạy marathon Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 9 trở thành "Vua leo núi" tại giải đấu tổ chức thường niên tại quê nhà Bình Phước những ngày đầu năm mới.

Giải Marathon Bình Phước 2024: Bước chạy của những chiến binh xanh

(NLĐO) – Thành công của giải đấu lần đầu tiên năm 2023 là động lực để Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tiếp tục phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn Bình Phước và UBND thành phố Đồng Xoài tổ chức mùa giải thứ nhì vào tháng 11-2024.

Đồng Nai với màn khai mạc Cup Quốc gia hoành tráng bằng 500 drone

(NLĐO) - Lần đầu tiên trong lịch sử, đại diện Đồng Nai vinh dự đăng cai lễ khai mạc giải đấu bóng đá cấp CLB danh giá nhất Việt Nam.


