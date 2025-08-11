HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

22 doanh nghiệp vận tải ở TP HCM ký cam kết chấp hành luật giao thông

Thanh Thảo

(NLĐO) - Các doanh nghiệp vận tải cam kết không cơi nới thùng xe, không để tài xế điều khiển xe khi đã sử dụng bia rượu, ma túy…

Chiều 11-8, Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 13, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM đã tổ chức lễ ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ và các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách cho 22 doanh nghiệp, cở sở kinh doanh vận tải.

Tại đây, đại diện các doanh nghiệp đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa.

22 doanh nghiệp vận tải ở TP HCM ký cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông - Ảnh 1.

22 doanh nghiệp vận tải ở TP HCM ký cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông - Ảnh 2.

Doanh nghiệp vận tải ký cam kết

Các doanh nghiệp cam kết không cơi nới thùng xe, không ép tài xế chạy quá số giờ quy định; không để tài xế điều khiển xe khi đã sử dụng bia rượu, ma túy…

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP HCM cho biết mục đích của việc cho các chủ doanh nghiệp ký cam kết là để nâng cao ý thức chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ ghi nhận những góp ý của chủ doanh nghiệp, tài xế về những bất cập trong hạ tầng giao thông để kiến nghị với Sở Xây dựng hoàn thiện, khắc phục những điểm chưa đồng bộ, bất cập. Từ đó, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia giao thông được an toàn.

22 doanh nghiệp vận tải ở TP HCM ký cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông - Ảnh 3.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng phát biểu tại lễ ký kết

Thượng tá Phạm Quang Trưởng yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải cần xác định rõ trách nhiệm pháp lý và đạo đức trong hoạt động của mình; phổ biến đầy đủ các quy định pháp luật cho toàn thể lái xe, nhân viên; kiên quyết loại bỏ những trường hợp vi phạm, tái phạm, hoặc thiếu ý thức chấp hành.

Mỗi cán bộ, công nhân viên và người lao động trong ngành vận tải phải gương mẫu chấp hành luật giao thông; tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia, chất kích thích; tuân thủ tốc độ, làn đường, biển báo; đảm bảo phương tiện hoạt động an toàn kỹ thuật.

Tăng cường công tác phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông trong kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm; khi có yêu cầu, đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, hỗ trợ lực lượng chức năng trong điều tra, giải quyết tai nạn và vi phạm.

Tích cực tuyên truyền trong nội bộ và với người dân, để xây dựng một môi trường giao thông văn minh – an toàn – thân thiện; lấy uy tín doanh nghiệp và an toàn tính mạng con người làm tiêu chí hàng đầu.

Cảnh sát giao thông TP HCM nêu nhiều nội dung người dân cần biết

Cảnh sát giao thông TP HCM nêu nhiều nội dung người dân cần biết

(NLĐO) - Thời gian qua, một số phương tiện khi lưu thông đến giao lộ đã không tuân thủ, chấp hành các quy định về đèn tín hiệu giao thông.

Cảnh sát giao thông Bình Dương vận động người dân giao nộp dụng cụ kích điện

(NLĐO) - Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân giao nộp lại các bộ dụng cụ kích điện trên sông

Cảnh sát giao thông kiểm tra các bãi giữ xe trong trường học ở Bình Dương

(NLĐO) - Lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp học sinh điều khiển xe gắn máy phân khối lớn, không có giấy phép lái xe...

