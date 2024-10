Cảnh sát giao thông Bình Dương vận động người dân giao nộp dụng cụ kích điện

Ngày 4-10, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa cho gần 50 hộ dân trên địa bàn phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy đã lồng ghép các kiến thức về kỹ năng tham gia giao thông đường thủy an toàn; những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa 2014 và hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa theo quy định.

Người dân tự nguyện bàn giao bộ dụng cụ kích điện

Cũng như trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi khi tham gia giao thông đường thủy nội địa; một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa bị xử phạt hành chính… nhất là hành vi sử dụng hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản và đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão.

Trung tá Lưu Văn Vĩ - Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh, cho biết tại các buổi tuyên truyền, đơn vị thường xuyên phổ biến, thông tin cho người dân các quy định của pháp luật về hoạt động giao thông đường thủy nội địa, đồng thời, hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi khi tham gia giao thông đường thủy nội địa theo quy định; cũng như cảnh báo một số lỗi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Tại hội nghị, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cũng đã tiến hành thu nhận 3 bộ dụng cụ kích điện do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.

Thượng tá Mai Công Như tặng áo phao cho người dân

Theo thiếu tá Mai Công Như, Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, trước đó, đơn vị đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân để họ giao nộp lại các bộ dụng cụ kích điện trên sông, thông qua công tác tuyên truyền, người dân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Qua đó, tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực hoạt động thủy nội địa, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự.

Trước đó, Đội Cảnh sát đường thuỷ, Phòng CSGT cũng đã phối hợp với các trường học trên địa bàn để tuyên truyền phổ biến những kiến thức, phương pháp phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em; trao đổi và đưa ra các cảnh báo nguy cơ xảy ra đuối nước khi tắm tại các ao hồ, sông suối...Thông qua các hoạt động này, Phòng CGST đã tặng nón bảo hiểm và áo phao cho các em học sinh.