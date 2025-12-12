HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

24 học sinh có thành tích xuất sắc nhận Huân chương Lao động

Yến Anh

(NLĐO)- Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba tặng 24 học sinh có thành tích xuất sắc

Ngày 12-12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng-Trung ương, gặp mặt, tuyên dương đoàn học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật (KHKT) quốc tế năm 2025.

24 học sinh có thành tích xuất sắc nhận Huân chương Lao động - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt học sinh giỏi đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025

Bày tỏ vui mừng và xúc động khi gặp mặt các thầy cô, học sinh tiêu biểu, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh các kết quả đạt được đã kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học tốt đẹp, trọng hiền tài của dân tộc ta; đồng thời, thực hiện đúng đắn chủ trương sáng suốt của Đảng, Nhà nước, xem giáo dục đào tạo cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh giáo dục mũi nhọn, giáo dục tài năng là một lĩnh vực rất đặc biệt, đặc thù để tạo ra nguồn nhân lực tài năng, chất lượng cao, phục vụ các lĩnh vực cụ thể, thiết thực cho sự phát triển của đất nước. Đề nghị ngành giáo dục và các địa phương có định hướng, kế hoạch và đầu tư bài bản, đồng đều, đổi mới cả về tư duy, phương pháp và quy trình đối với giáo dục tài năng; tạo nguồn nhân lực ở các lĩnh vực mũi nhọn tương lai của đất nước.

Đồng thời, Bộ GD-ĐT, các địa phương, nhà trường, gia đình cần tạo môi trường để khuyến khích các em yêu thích, say mê học tập, bộc lộ năng khiếu và đam mê nghiên cứu khoa học; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu cho học sinh đoạt giải cao ở các kỳ thi để thật sự trở thành những tài năng tương lai của đất nước.

24 học sinh có thành tích xuất sắc nhận Huân chương Lao động - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động tặng các em học sinh có thành tích xuất sắc

Biểu dương những kết quả, thành tích, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của các học sinh trong thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu rõ, các em học sinh có quyền tự tin, tự hào về thành tích của mình; tích cực hỗ trợ, truyền cảm hứng cho các bạn khác đồng trang lứa có đam mê nghiên cứu, chinh phục các đỉnh cao, từ đó tạo ra lớp trẻ tài năng trong tương lai.

Phó Chủ tịch nước mong muốn các em học sinh cần nắm bắt xu thế thời đại, có định hướng tương lai vững chắc, trở thành người thành công trong xã hội; đồng thời, tích cực rèn luyện, có phẩm chất, trách nhiệm đối với quê hương, đất nước và cộng đồng, trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba tặng 24 học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học và thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025.

24 học sinh có thành tích xuất sắc nhận Huân chương Lao động - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và các em học sinh đoạt giải cao

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 6 học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học và thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025.

Chiều cùng ngày, Bộ GD-ĐT tổ chức chương trình gặp mặt và tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic và Khoa học, kỹ thuật quốc tế năm 2025.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt và tuyên dương, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân gửi lời chúc mừng tới các học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi Olympic và Khoa học, kỹ thuật quốc tế năm 2025.

Theo Thứ trưởng Lê Quân, năm nay kết quả đạt được rất tốt. Những môn, lĩnh vực truyền thống tiếp tục khẳng định vị thế. Bên cạnh đó, học sinh Việt Nam cũng đạt thành tích cao ở nhiều lĩnh vực mới. Nếu những năm trước đây, học sinh thường xuyên khẳng định vị thế ở một số môn truyền thống như: Toán học, Vật lý, Hóa học, thì năm nay các em còn đạt kết quả rất cao ở cả những môn công nghệ kỹ thuật như Tin học, các cuộc thi khoa học kỹ thuật với tinh thần làm việc nhóm cao. Việc sớm giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đưa các nhà khoa học, thầy, cô giáo, người làm thực tế vào hỗ trợ các em, gắn học với thực hành nghiên cứu hướng nghiệp đã đạt được thành quả tốt.

Trong năm 2025, Việt Nam có 7 đoàn với 37 lượt học sinh tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Kết quả ấn tượng khi toàn bộ thí sinh đều đoạt giải, gồm: 13 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc và 8 Huy chương Đồng (tăng 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc so với năm 2024).

Bộ GD-ĐT đã tuyển chọn, thành lập đội tuyển quốc gia tham dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế và đạt kết quả xuất sắc khi cả 8 học sinh tham gia đều đoạt giải gồm: 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng và 1 Bằng khen, đưa Việt Nam xếp thứ 4/60 nước tham dự.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên đoàn Việt Nam đạt thành tích cao nhất tại Hội thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế (ISEF) tại Mỹ với 2 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Tư và 4 giải Đặc biệt từ các nhà tài trợ. Đây là mức thành tích cao nhất kể từ khi Việt Nam bắt đầu tham dự ISEF vào năm 2013.

Tin liên quan

Học sinh Gia Lai giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế 2025

Học sinh Gia Lai giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế 2025

(NLĐO) - Lần đầu tiên, một học sinh của Gia Lai đã giành Huy chương Vàng tại Olympic Tin học quốc tế – kỳ thi lập trình uy tín nhất thế giới.

đoạt giải Olympic Học sinh Việt Nam đoạt giải Olympic
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo