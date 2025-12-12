24 học sinh có thành tích xuất sắc nhận Huân chương Lao động

Ngày 12-12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng-Trung ương, gặp mặt, tuyên dương đoàn học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật (KHKT) quốc tế năm 2025.



Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt học sinh giỏi đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025

Bày tỏ vui mừng và xúc động khi gặp mặt các thầy cô, học sinh tiêu biểu, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh các kết quả đạt được đã kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học tốt đẹp, trọng hiền tài của dân tộc ta; đồng thời, thực hiện đúng đắn chủ trương sáng suốt của Đảng, Nhà nước, xem giáo dục đào tạo cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh giáo dục mũi nhọn, giáo dục tài năng là một lĩnh vực rất đặc biệt, đặc thù để tạo ra nguồn nhân lực tài năng, chất lượng cao, phục vụ các lĩnh vực cụ thể, thiết thực cho sự phát triển của đất nước. Đề nghị ngành giáo dục và các địa phương có định hướng, kế hoạch và đầu tư bài bản, đồng đều, đổi mới cả về tư duy, phương pháp và quy trình đối với giáo dục tài năng; tạo nguồn nhân lực ở các lĩnh vực mũi nhọn tương lai của đất nước.

Đồng thời, Bộ GD-ĐT, các địa phương, nhà trường, gia đình cần tạo môi trường để khuyến khích các em yêu thích, say mê học tập, bộc lộ năng khiếu và đam mê nghiên cứu khoa học; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu cho học sinh đoạt giải cao ở các kỳ thi để thật sự trở thành những tài năng tương lai của đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động tặng các em học sinh có thành tích xuất sắc

Biểu dương những kết quả, thành tích, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của các học sinh trong thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu rõ, các em học sinh có quyền tự tin, tự hào về thành tích của mình; tích cực hỗ trợ, truyền cảm hứng cho các bạn khác đồng trang lứa có đam mê nghiên cứu, chinh phục các đỉnh cao, từ đó tạo ra lớp trẻ tài năng trong tương lai.

Phó Chủ tịch nước mong muốn các em học sinh cần nắm bắt xu thế thời đại, có định hướng tương lai vững chắc, trở thành người thành công trong xã hội; đồng thời, tích cực rèn luyện, có phẩm chất, trách nhiệm đối với quê hương, đất nước và cộng đồng, trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba tặng 24 học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học và thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và các em học sinh đoạt giải cao

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 6 học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học và thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025.

Chiều cùng ngày, Bộ GD-ĐT tổ chức chương trình gặp mặt và tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic và Khoa học, kỹ thuật quốc tế năm 2025.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt và tuyên dương, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân gửi lời chúc mừng tới các học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi Olympic và Khoa học, kỹ thuật quốc tế năm 2025.

Theo Thứ trưởng Lê Quân, năm nay kết quả đạt được rất tốt. Những môn, lĩnh vực truyền thống tiếp tục khẳng định vị thế. Bên cạnh đó, học sinh Việt Nam cũng đạt thành tích cao ở nhiều lĩnh vực mới. Nếu những năm trước đây, học sinh thường xuyên khẳng định vị thế ở một số môn truyền thống như: Toán học, Vật lý, Hóa học, thì năm nay các em còn đạt kết quả rất cao ở cả những môn công nghệ kỹ thuật như Tin học, các cuộc thi khoa học kỹ thuật với tinh thần làm việc nhóm cao. Việc sớm giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đưa các nhà khoa học, thầy, cô giáo, người làm thực tế vào hỗ trợ các em, gắn học với thực hành nghiên cứu hướng nghiệp đã đạt được thành quả tốt.