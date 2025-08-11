HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Học sinh Gia Lai giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế 2025

Đức Anh

(NLĐO) - Lần đầu tiên, một học sinh của Gia Lai đã giành Huy chương Vàng tại Olympic Tin học quốc tế – kỳ thi lập trình uy tín nhất thế giới.

Sáng 11-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt, tuyên dương em Lê Kiến Thành (lớp 12 Tin, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn) – học sinh đầu tiên của tỉnh đoạt Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025.

Học sinh Gia Lai giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế 2025- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 2, bên phải) trao thưởng 100 triệu đồng và tặng hoa chúc mừng em Lê Kiến Thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đánh giá thành tích của Kiến Thành là kết quả của hàng nghìn giờ miệt mài bên bàn phím, bao đêm thức trắng cùng những thuật toán khô khan, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần kỷ luật và niềm đam mê cháy bỏng. 

"Chiến thắng này không chỉ mang lại niềm vinh dự cho gia đình, nhà trường mà còn góp phần làm rạng danh quê hương, truyền cảm hứng để thế hệ trẻ Gia Lai chinh phục tri thức, làm chủ công nghệ" – ông Giang nhấn mạnh.

Kỳ thi IOI 2025 diễn ra từ ngày 27-7 đến 3-8 tại Bolivia, quy tụ thí sinh của hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Sau hai ngày thi chính thức, mỗi ngày 5 tiếng với các bài toán thuật toán có độ khó rất cao, Kiến Thành cùng đội tuyển Việt Nam đã giúp nước ta lọt nhóm 8 đoàn có thành tích cao nhất.

Xúc động tại buổi gặp mặt, Kiến Thành gửi lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh, ngành giáo dục, thầy cô, các mạnh thường quân và đặc biệt là gia đình – điểm tựa tinh thần vững chắc, luôn ủng hộ và tin tưởng em.

Thành tích của Kiến Thành cũng giúp làm rạng danh cho Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – nơi được xem là cái nôi đào tạo nhân tài của tỉnh Gia Lai, với phương châm "Trí tuệ – Bản lĩnh – Trung thực – Nhân văn".

Tin liên quan

Kết thúc kỳ thi Olympic tin học quốc tế: Cả 4 học sinh VN đều đoạt giải

Kết thúc kỳ thi Olympic tin học quốc tế: Cả 4 học sinh VN đều đoạt giải

(NLĐ) - Tin từ Vụ THPT, Bộ GD-ĐT cho biết, kết thúc kỳ thi Olympic tin học quốc tế 2003 lần thứ 15 được tổ chức từ 15 đến 23-8 tại Mỹ, cả 4 học sinh Việt Nam tham dự đều đạt huy chương.

Cuộc thi Olympic tin học sinh viên toàn quốc lần thứ 12: 623 thí sinh tham dự

(NLĐ) - Hôm nay, 17-4, cuộc thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc lần thứ 12 chính thức khai mạc tại TP Cần Thơ. Tham dự hội thi có 59 trường đại học, cao đẳng trong cả nước với 623 lượt thí sinh, dự thi 4 nội dung: Chuyên tin cá nhân, chuyên tin đồng đội, cá nhân không chuyên và đồng đội không chuyên.

Nam sinh lớp 11 giành huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế

(NLĐO)- Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, học sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội đoạt huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế 2023

Olympic tin học đoạt huy chương truyền cảm hứng thế hệ trẻ Đội tuyển Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo