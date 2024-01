Ngày 14-1, tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết trong năm 2023, các lực lượng chức năng, các địa phương đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn tăng cao ở cả 3 tiêu chí (số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương).



Một vụ tai nạn xảy ra tại thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) trong tháng 12-2023 làm 1 người tử vong

Tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí

Theo đó, trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 522 vụ tai nạn giao thông, hậu quả làm chết 243 người, làm bị thương 493 người.

Đáng chú ý, các chỉ số về tai nạn giao thông năm 2023 của Thanh Hóa đều tăng rất cao so với năm 2022. Cụ thể, năm 2022, số vụ tai nạn giao thông tại Thanh Hóa là 316, số người chết là 123, số người bị thương 288. Do đó, số người chết năm 2023 cao hơn gần gấp đôi so với năm 2022 (243 so với 123).

Theo báo cáo, tính trên địa bàn từng đơn vị cấp huyện thì chỉ có 2 huyện là Như Thanh và Như Xuân có số vụ tai nạn giao thông giảm so với năm 2022; còn lại 25 đơn vị cấp huyện số vụ tai nạn giao thông đều tăng so với năm 2022.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông và làm gia tăng số vụ là do người điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ, thiếu chú ý quan sát, đi sai phần đường; người đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia; sử dụng lòng, lề đường làm kinh doanh, dịch vụ...

Cũng trong năm 2023, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã xử lý 103.748 trường hợp vi phạm (tăng 22.591 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022); thu nộp kho bạc nhà nước 248,9 tỉ đồng (tăng 68,8 tỉ đồng so với năm 2022).