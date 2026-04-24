25 năm CLB Nữ nghệ sĩ TP HCM: Khi yêu thương trở thành phương thức hành động

CLB Nữ Nghệ sĩ TP HCM hát vang bài ca chào đón tuổi 25 thật khí thế và hạnh phúc





Sáng 24-4, trong không khí ấm áp của buổi họp mặt kỷ niệm 25 năm thành lập, CLB Nữ nghệ sĩ TP HCM đón nhận bằng khen của UBND TP HCM và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong hoạt động xã hội giàu ý nghĩa nhân văn. Dịp này, CLB cũng công bố quyết định bổ nhiệm NSƯT Ánh Tuyết (xiếc) giữ chức Phó Chủ nhiệm, tiếp thêm một nhân tố giàu năng lượng cho chặng đường tiếp nối.

Một mái nhà được dựng bằng tình nghệ sĩ

Từ hơn 50 hội viên ban đầu, đến nay CLB đã quy tụ hơn 200 nữ nghệ sĩ. Sự gia tăng không chỉ là con số, mà là minh chứng cho sức hút của một mô hình gắn kết bằng uy tín và niềm tin.

"Chúng tôi, những người phụ nữ làm nghệ thuật đã chọn cách đi cùng nhau, vượt qua những giai đoạn thăng trầm của sân khấu, giữ lửa nghề và nâng đỡ nhau bằng chính trải nghiệm sống và lao động nghệ thuật. Sau này có thêm sự đóng góp, đồng hành của các nữ doanh nhân, các nhà hảo tâm, chúng tôi đã có thêm sức mạnh để thực hiện nhiều dự án mới chăm lo cho đời sống cộng đồng" – NSND Kim Xuân, Phó chủ nhiệm CLB, chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ TP HCM (người thứ hai từ trái sang) trao Bằng khen của UBND TP HCM cho CLB Nữ Nghệ sĩ TP HCM



Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ TP HCM - nhấn mạnh: "CLB Nữ nghệ sĩ TP HCM là một mô hình tiêu biểu trong việc tập hợp, phát huy vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Những đóng góp của các chị không dừng ở sân khấu mà lan tỏa mạnh mẽ vào đời sống xã hội, tạo nên những giá trị nhân văn bền vững".

Nhìn lại chặng đường đã qua, điều làm nên sức sống của CLB chính là khả năng biến một tổ chức nghề nghiệp thành mái nhà chung.

Tại đó, những danh hiệu như NSND, NSƯT không phải là khoảng cách, mà là điểm tựa để thế hệ đi trước dìu dắt lớp trẻ.

NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ: "Điều quý nhất là chúng tôi luôn có nhau. Sự đồng hành ấy giúp mỗi người vững vàng hơn với nghề và với cuộc sống".

NSƯT Ánh Tuyết (nghệ thuật xiếc - người thứ ba từ trái sang) nhận quyết định giữ chức Phó chủ nhiệm CLB

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ TP HCM (người thứ tư từ trái sang) trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc của CLB

"Tình Xuân yêu thương" – bản sắc của một hành trình

Trong buổi họp mặt, cụm từ "Tình Xuân yêu thương" được nhắc đến như một cách gọi đầy cảm xúc. Đó là sự tươi mới trong sáng tạo, sự ấm áp trong ứng xử và sự bền bỉ trong cống hiến.

Chính tinh thần này đã giúp CLB duy trì mạch kết nối giữa các thế hệ, giữa nghệ thuật và đời sống. NSƯT Ca Lê Hồng gửi gắm: "Chúng tôi đặt niềm tin vào lớp trẻ. Các bạn sẽ tiếp tục viết tiếp hành trình này bằng năng lượng mới, nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi là tình người".

NSƯT Ca Lê Hồng - Nguyên chủ nhiệm CLB Nữ Nghệ sĩ TP HCM (người thứ ba từ trái sang) và các thành viên đã từng gắn bó với Ban chủ nhiệm CLB giao lưu với khán giả

Khi ánh đèn sân khấu lan ra đời sống

Hành trình của CLB Nữ nghệ sĩ TP HCM cho thấy một thông điệp rõ ràng: kết nối yêu thương không phải là khẩu hiệu, mà là phương thức hành động.

Từ đó, mỗi chương trình biểu diễn, mỗi chuyến đi thiện nguyện, mỗi sự sẻ chia giữa đồng nghiệp đều trở thành một phần của dòng chảy văn hóa – xã hội.

Một số hình ảnh trong buổi họp mặt CLB Nữ Nghệ sĩ TP HCM:

Bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM (người thứ tư từ trái sang) trao băng khen cho các cá nhân xuất sắc

NSƯT Hoàng Vĩnh (Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7) và NSƯT Măng Thị Hội

NSƯT Quỳnh Liên tâm sự về những tháng ngày đầy gian nan của CLB Nữ Nghệ sĩ TP HCM

Từ trái sang: NSƯT Ca sĩ Vân Khánh, ca sĩ Bích Phượng và NSƯT Hạnh Thúy