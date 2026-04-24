Giải trí

Ca khúc "Bánh mì Sài Gòn" ấn tượng ở Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026

Thùy Trang

(NLĐO) - Nhạc sĩ – ca sĩ Trần Tuấn Kiệt để lại ít nhiều ấn tượng khi trình diễn ca khúc "Bánh mì Sài Gòn" tại khai mạc Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026

Ấn tượng ca khúc Bánh mì Sài Gòn

Bánh mì Sài Gòn- sáng tác và thể hiện Trần Tuấn Kiệt  

Lễ khai mạc Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4 vừa diễn ra sôi động tại Công viên Lê Văn Tám, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Trong không khí rộn ràng tôn vinh ẩm thực và văn hóa Việt, sự xuất hiện của nhạc sĩ – ca sĩ Trần Tuấn Kiệt cùng ca khúc "Bánh mì Sài Gòn" đã để lại nhiều dấu ấn cảm xúc.

Là một nghệ sĩ gắn bó với dòng nhạc trữ tình quê hương, Trần Tuấn Kiệt mang đến sân khấu một tiết mục giàu chất tự sự, đậm màu sắc văn hóa đô thị. 

Ca khúc "Bánh mì Sài Gòn" do chính anh sáng tác và thể hiện đã khắc họa hình ảnh quen thuộc của thành phố năng động qua những biểu tượng gần gũi như tiếng rao đêm, góc phố, và hương vị bánh mì – món ăn đường phố đặc trưng gắn liền với đời sống người dân.

Với chất giọng trầm ấm, cách thể hiện mộc mạc, nam nhạc sĩ đã truyền tải trọn vẹn tinh thần của bài hát – không chỉ là câu chuyện về một món ăn, mà còn là ký ức, là nhịp sống và tình cảm dành cho Sài Gòn. Tiết mục nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khán giả, góp phần làm nổi bật không gian văn hóa của lễ hội.

Ca khúc Bánh mì Sài Gon ấn tượng với khán giả

Đại diện ban tổ chức cho biết, các tiết mục nghệ thuật trong đêm khai mạc được lựa chọn nhằm tôn vinh giá trị truyền thống kết hợp với hơi thở hiện đại. Trong đó, "Bánh mì Sài Gòn" là một điểm nhấn mang tính kết nối giữa âm nhạc và ẩm thực, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Ca nhạc sĩ Trần Tuấn Kiệt là ai?

Nhạc sĩ – ca sĩ Trần Tuấn Kiệt là nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc trữ tình quê hương, với nhiều sáng tác mang dấu ấn miền Tây Nam Bộ. Anh từng tham gia nhiều hoạt động biểu diễn tại các chương trình văn hóa – nghệ thuật và các sự kiện cộng đồng. 

Một số ca khúc tiêu biểu của anh có thể kể đến như "Sa Đéc Tình Tôi", "Người Tình Sa Đéc", "Mê Kông Dòng Sông Không Biên Giới", "Đà Lạt Tình Tôi"…

Ca nhạc sĩ Trần Tuấn Kiệt thể hiện ca khúc Bánh mì Sài Gòn tại lễ hội bánh mì Việt Nam 2026

Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026 sẽ diễn ra đến hết ngày 26-4, với nhiều hoạt động hấp dẫn như trình diễn ẩm thực, giao lưu văn hóa và các chương trình nghệ thuật đặc sắc.

(NLĐO) - Vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều, ca sĩ Trizzie Phương Trinh, mê bánh mì nên mở luôn tiệm bánh mì để "ăn cho đã".

