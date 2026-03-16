Khoa học

25 năm tìm chân tướng “quái thú Liêu Ninh”

Anh Thư

(NLĐO) - Quái thú Liaoningosaurus paradoxus được biết đến từ năm 2001 thông qua các hóa thạch được mô tả là "khó hiểu" ở tỉnh Liêu Ninh - Trung Quốc.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Vertebrate Paleontology đã đưa ra những bằng chứng và lập luận thách thức quan điểm lâu nay về Liaoningosaurus paradoxus, một loài quái thú bị bủa vây bởi những giả thuyết và tranh cãi kể từ khi được khai quật vào đầu thế kỷ này.

Liaoningosaurus paradoxus có nghĩa là "loài thằn lằn trái khoáy ở Liêu Ninh", bởi lẽ nó thách thức mọi hiểu biết thông thường của giới cổ sinh vật học về dòng họ khủng long bọc giáp Ankylosauria.

25 năm tìm chân tướng “quái thú Liêu Ninh” - Ảnh 1.

"Quái thú Liêu Ninh" Liaoningosaurus paradoxus - Ảnh: BẢO TÀNG LỊCH SỬ TỰ NHIÊN LONDON

Theo SciTech Daily, loài quái thú này đã được mô tả lần đầu vào năm 2001.

Kể từ đó, thêm nhiều mẫu vật được xác định là cùng loài đã lộ diện, cái nào cũng có chiều dài chưa đến 40 cm. Đó là một nghịch lý, bởi phân bộ Ankylosauria từ lâu đã được biết đến là một gia tộc quái thú khổng lồ.

Vì chưa từng có bộ xương nào lớn hơn được tìm thấy, một số nhà nghiên cứu cho rằng Liaoningosaurus có thể là dòng dõi khủng long bọc giáp thu nhỏ đầu tiên được biết đến.

Một số người khác thậm chí còn đề xuất rằng những con quái thú nhỏ bé này có thể đã có đời sống lưỡng cư, điều chưa ghi nhận ở một con Ankylosauria nào khác.

Thế nhưng nghiên cứu mới của các nhà khoa học Anh và Trung Quốc đã đưa ra một đáp án hợp lý: "Quái thú Liêu Ninh" bé nhỏ này có thể là những con non.

Theo đồng tác giả Paul Barrett từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London (Anh), họ đã kiểm tra cấu trúc vi mô của xương - vốn lưu giữ các đường tăng trưởng hoạt động tương tự như các vòng tròn bên trong thân cây - trên 2 mẫu vật Liaoningosaurus paradoxus, bao gồm con lớn nhất và nhỏ nhất từng được phát hiện.

Họ không tìm thấy bất kỳ đường tăng trưởng nào ở cả 2 mẫu! Điều đó cho thấy cả 2 con vật đều chưa đầy 1 tuổi khi chết.

Mặc dù vậy, các tác giả vẫn ủng hộ lập luận trước đó rằng Liaoningosaurus paradoxus là một loài mới vào thời điểm được định danh, chứ không phải con non của bất kỳ loài nào đã biết trước đó.

Họ hy vọng sẽ tìm thấy hóa thạch của một con trưởng thành trong tương lai để hiểu thêm về loài này.

Sự sống ngoài Trái Đất có thể đang trú ẩn ở một nơi ít ai ngờ

(NLĐO) - Sự tương đồng bất ngờ giữa một dạng thiên thể và Trái Đất sơ khai vừa được tiết lộ.

Dùng cổ vật hơn 2.000 năm trả tiền vé xe bus mà không hay

(NLĐO) - Cổ vật từ một nền văn minh Địa Trung Hải hơn 2.000 năm trước đã được một cụ ông người Anh tìm thấy khi soạn lại các kỷ vật từ ông nội.

Một sự kiện chưa từng có tiền lệ vừa làm rung chuyển vũ trụ

(NLĐO) - Những gợn sóng lan khắp vũ trụ mà đài quan sát LIGO của Mỹ vừa ghi nhận có thể làm đảo lộn một lý thuyết vật lý thiên văn quan trọng.

hóa thạch quái thú quái thú Liêu Ninh khủng long bọc giáp
