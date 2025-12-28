HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Ukraine: Phát hiện 4 công trình lạ xây bằng xương quái thú

Anh Thư

(NLĐO) - Bốn "tòa nhà xương" hình tròn được xây từ 18.000 năm trước đã lộ ra ở tỉnh Cherkasy, miền Trung Ukraine.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Open Research Europe cho biết các nhà khảo cổ đã phân tích 4 công trình kiến trúc kỳ lạ được phát hiện ở tỉnh Cherkasy, miền trung Ukraine: Chúng là những kết cấu tròn, diện tích 12-24 m2 và xây bằng những khúc xương khổng lồ.

Được gọi là di chỉ Mezhyrich, các công trình này được bảo tồn trong tình trạng tốt qua hàng thiên niên kỷ, đủ để nhận thấy chúng được xây rất cẩn thận.

Ukraine: Phát hiện 4 công trình lạ xây bằng xương quái thú - Ảnh 1.

Một trong 4 công trình xây bằng xương ma mút được khai quật ở Ukraine - Ảnh: ĐẠI HỌC LEIDEN

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà khảo cổ Wei Chu thuộc Đại học Leiden (Hà Lan) đã phân tích 4 "tòa nhà xương" ở Ukraine và cho biết chúng được tạo nên bởi xương của ma mút, những động vật khổng lồ đã tuyệt chủng.

Kết quả giám định niên đại cho thấy các kết cấu này đã khoảng 18.000 tuổi và được con người sử dụng trong hơn 4 thế kỷ kể từ khi được xây dựng.

Tuy mang dáng vẻ kỳ lạ với hình dạng tròn và vật liệu độc đáo, chúng có vẻ thực sự là nhà ở của người cổ đại.

Bốn "tòa nhà xương" cũng gắn liền với các đặc điểm và hiện vật ngoại vi bao gồm các hố chứa dụng cụ, vũ khí săn bắn, đồ trang sức bằng ngà voi và xương.

Xung quanh đó cũng còn lưu lại những dấu tích của hoạt động săn bắn, giết mổ động vật, các "công xưởng" chế tạo công cụ...

Các bằng chứng cho thấy mặc dù được sử dụng như nơi ở và được bảo trì bởi nhiều thế hệ, thời gian của mỗi đợt lưu trú khá ngắn, chỉ vài lần trong hơn 4 thế kỷ.

Điều này cho thấy những nơi trú ẩn được xây bằng xương này là giải pháp thiết thực để sinh tồn trong các giai đoạn khắc nghiệt nhất của kỷ băng hà, hơn là những khu định cư lâu dài.

Vì vậy, các tòa nhà xương ở Ukraine là vừa là bằng chứng về trình độ xây dựng đáng ngưỡng mộ của những người sống tận 18 thiên niên kỷ trước, vừa định hình lại hiểu biết của giới khoa học về khả năng phục hồi và thích nghi của con người cổ đại.

“Những xã hội này không hề tĩnh lặng mà rất năng động, tháo vát và gắn bó sâu sắc với môi trường xung quanh, một bài học vẫn còn giá trị đến ngày nay" - các tác giả nói với tờ Sci-News.

Đêm nay 28-12, người Việt Nam bắt đầu đón "mưa sao băng năm mới"

Đêm nay 28-12, người Việt Nam bắt đầu đón "mưa sao băng năm mới"

(NLĐO) - Mưa sao băng Quadrantids bắt nguồn từ một vật thể hết sức khác thường mang tên 2003 EH1.

Mê cung 2.000 năm lộ ra giữa thảo nguyên Ấn Độ

(NLĐO) - Một công trình độc đáo gồm 15 đường tròn đồng tâm đã lộ ra ở bang Maharashtra, là mê cung tròn lớn nhất từng được phát hiện ở Ấn Độ.

Trái Đất có thêm cấu trúc lạ dưới đỉnh Tam giác quỷ Bermuda

(NLĐO) - Đảo Bermuda, một trong 3 đỉnh Tam giác quỷ, nổi lên nhờ một cấu trúc khổng lồ dày 20 km chèn thêm vào vỏ Trái Đất.

Ukraine Kỷ băng hà Kiến trúc ma mút công trình cổ đại
