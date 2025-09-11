HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

26 người lãnh án chỉ vì 1 cú đấm trong lúc hát karaoke

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Tòa án nhân dân Đà Nẵng vừa tuyên án 26 bị cáo trong vụ hỗn chiến, xuất phát chỉ vì 1 cú đấm trong lúc hát karaoke.

Chiều 11-9, sau 2 ngày xét xử, TAND TP Đà Nẵng tuyên án đối với 26 bị cáo trong vụ hỗn chiến nghiêm trọng trên đường Nguyễn Tất Thành khiến một người tử vong, gây xôn xao dư luận.

Ở nhóm phạm tội "Giết người", bị cáo Lê Vũ Hoàng Tươi (30 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam cũ) cùng hai đồng phạm khác bị tuyên án chung thân; những bị cáo còn lại nhận nhiều mức án khác nhau, thấp nhất là 11 năm tù.

26 người lãnh án chỉ vì 1 cú đấm trong lúc hát karaoke- Ảnh 1.

TAND TP Đà Nẵng tuyên án 26 bị cáo, trong đó có 3 bị cáo lãnh án chung thân

Với nhóm phạm tội "Gây rối trật tự công cộng", bị cáo Lê Minh Long (25 tuổi, trú Đà Nẵng) người mâu thuẫn với Tươi dẫn đến vụ hỗn chiến lĩnh 4 năm tù; các đồng phạm trong nhóm Long nhận nhiều mức án khác nhau, thấp nhất là 18 tháng tù.

Ngoài ra, một số bị cáo còn bị xét xử về các tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Không tố giác tội phạm".

Theo cáo trạng, tối 6-5-2024, tại quán karaoke New Phương Đông (Đà Nẵng), nhóm của Lê Vũ Hoàng Tươi mâu thuẫn với nhóm Lê Minh Long. Trong lúc lời qua tiếng lại, Long bất ngờ đấm vào mặt Tươi.

1 cú đấm khi hát karaoke, 26 người bị xử hình sự

Dù được mọi người can ngăn, Tươi vẫn "ôm hận" và nhắn tin qua mạng xã hội hẹn Long ra đường Nguyễn Tất Thành để giải quyết.

Tối hôm sau (7-5), hai nhóm kéo đến điểm hẹn, mang theo hung khí như đao, mác, roi điện, dao kiếm tự chế, bom xăng.

Khi đến số nhà 1071 Nguyễn Tất Thành, Long hô ném bom xăng về phía đối thủ, nhóm của Tươi lập tức lao vào tấn công.

Thấy đối phương đông hơn, nhóm Long bỏ chạy. Trong lúc truy đuổi, Phan Thành Đạt (đi cùng Long) bị Tươi và đồng bọn chém nhiều nhát, gục xuống tại một con kiệt đường Hà Khê và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, nhóm Tươi bỏ trốn nhiều nơi, phi tang hung khí xuống sông và ra TP Huế ẩn náu.

Riêng Tươi tiếp tục lẩn trốn vào Đồng Nai nhưng không thoát được.

HĐXX nhận định, chỉ vì mâu thuẫn bộc phát từ một cú đấm trong quán karaoke mà các bị cáo đã chuẩn bị hung khí nguy hiểm, tấn công quyết liệt khiến một người thiệt mạng.

Hành vi này mang tính côn đồ, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự, cần tuyên bản án nghiêm khắc để giáo dục, răn đe các hành vi tương tự.

