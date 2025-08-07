TP HCM: Nhóm thanh niên dùng vũ khí quân dụng hỗn chiến, 7 người lãnh án

Ngày 7-8, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 7 bị cáo về các tội "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".



Trong đó, Nguyễn Phụ Tiến (SN 1992) bị phạt 7 năm tù về tội "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng"; Lê Hữu Phước (SN 1998) 6 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Năm bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Văn Phi Trường (SN 2004), Trần Hoàng An (SN 2005), Nguyễn Tấn Lợi (SN 2005), Lê Tấn Vũ (SN 1993) và Lê Văn Em (SN 1967), bị phạt từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù, cùng về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2019, Nguyễn Phụ Tiến dùng tài khoản Facebook cá nhân liên hệ một phụ nữ tên Hoa (không rõ lai lịch, sống tại Lạng Sơn) để mua súng và công cụ hỗ trợ, vận chuyển bằng xe khách vào Nha Trang.

Các bị cáo tại toà

Đầu năm 2020, Tiến kết nối với Phước qua Facebook "Hữu Phước", bán cho Phước 4 cây súng, hưởng lợi 3,8 triệu đồng. Phước chuyển tiền qua dịch vụ thu hộ, sau đó nhận hàng từ xe khách gửi vào Bến xe Miền Đông.

Rạng sáng 3-7-2024, Phước mang theo nhiều loại súng tham gia vào một vụ hỗn chiến tại quán nước do mâu thuẫn với nhóm của Hồ Văn Hiền.

Trước khi xảy ra xô xát, súng được Phước giao cho Trường mang theo, sau đó chuyền tay qua nhiều người như An, Lợi... Trong cuộc hỗn chiến, Phước đã rút súng bắn 3 phát để thị uy.

Ngày 7-7-2024, Công an quận Tân Phú (cũ) khám xét khẩn cấp và thu giữ số vũ khí trên