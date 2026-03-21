Thời sự

26,2 triệu trẻ em chịu "cú sốc" khí hậu và môi trường: Hành động ngay vì không khí sạch

Lê Thúy

(NLĐO) - Theo Chỉ số rủi ro khí hậu đối với trẻ em của UNICEF, có tới 99,5% trẻ em (khoảng 26,2 triệu em) phải chịu tác động từ cú sốc về khí hậu, môi trường.

Sáng 21-3, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ NN-MT) phối hợp với UNICEF Việt Nam phát động chương trình "Trẻ em và Thanh niên hành động vì không khí sạch và tương lai bền vững" cùng cuộc thi "Sáng tạo trẻ vì bầu không khí trong lành", tại lễ hưởng ứng Ngày Khí tượng Thế giới, Ngày Nước Thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026.

26,2 triệu trẻ em chịu "cú sốc" khí hậu và môi trường: Hành động ngay vì không khí sạch - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại lễ phát động

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ NN-MT Lê Công Thành nhấn mạnh nước, khí hậu và năng lượng là ba yếu tố giữ vai trò nền tảng đối với sự phát triển bền vững.

26,2 triệu trẻ em chịu "cú sốc" khí hậu và môi trường: Hành động ngay vì không khí sạch - Ảnh 2.

Thứ trưởng Lê Công Thành trao đổi với bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam

Đối với Việt Nam, tài nguyên nước và các điều kiện khí tượng thủy văn không chỉ quyết định đến an ninh nguồn nước, an ninh lương thực mà còn tác động trực tiếp đến sinh kế của người dân, sự ổn định của hệ sinh thái và sự phát triển của nền kinh tế".

Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

"Những thách thức đó cũng đặt ra yêu cầu cấp bách đối với Việt Nam trong việc tăng cường quản lý tài nguyên nước, nâng cao năng lực dự báo khí tượng thủy văn, chủ động ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng xanh và bền vững" - Thứ trưởng Bộ NN-MT cho biết.

26,2 triệu trẻ em chịu "cú sốc" khí hậu và môi trường: Hành động ngay vì không khí sạch - Ảnh 3.

Các em học sinh tham gia lễ phát động

Điểm nhấn của lễ phát động năm nay là việc chính thức khởi động chương trình "Trẻ em và Thanh niên hành động vì không khí sạch và tương lai bền vững".

Theo bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNICEF), không khí sạch, nước an toàn và môi trường lành mạnh là những yếu tố thiết yếu cho sức khỏe, học tập và sự phát triển của mỗi trẻ em. Tuy nhiên, tại Việt Nam, trẻ em đang ngày càng phải tiếp xúc nhiều hơn với ô nhiễm không khí và các hiểm họa liên quan đến khí hậu.

Hơn 10.000 thanh thiếu niên tham gia chương trình hành động vì không khí sạch

Theo Chỉ số rủi ro khí hậu đối với trẻ em của UNICEF, có tới 99,5% trẻ em (khoảng 26,2 triệu em) đang phải chịu tác động từ nhiều cú sốc về khí hậu và môi trường. Những rủi ro này đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, việc học tập và cuộc sống hàng ngày của các em.

"Lắng nghe tiếng nói của trẻ em là điều kiện cần, nhưng hành động dựa trên những mong mỏi ấy mới là điều kiện đủ. Đó là lý do tại sao chúng ta cần hành động ngay lập tức" - đại diện UNICEF kêu gọi.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường Tạ Hồng Sơn, cho biết Bộ NN-MT đã phối hợp UNICEF Việt Nam cùng nhau khởi động một chương trình có ý nghĩa: Chương trình "Trẻ em và thanh niên hành động vì không khí sạch và tương lai bền vững". Đây không chỉ là một chương trình truyền thông, mà là: Một nền tảng hành động - một không gian trao quyền và một hệ sinh thái kết nối thanh niên vì môi trường bền vững.

Điểm nhấn của chương trình không chỉ là hoạt động, mà là tạo ra sự thay đổi thực chất - từ nhận thức đến hành động, từ cá nhân đến cộng đồng, từ phong trào đến hệ sinh thái bền vững với các mục tiêu rất cụ thể: Hơn 10.000 thanh thiếu niên tham gia trực tiếp; ít nhất 1.000 sáng kiến xanh được đề xuất; hàng triệu lượt tiếp cận và lan tỏa trên không gian số. 

Trong khuôn khổ lễ phát động, ban tổ chức còn tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: trưng bày tác phẩm đạt giải cuộc thi vẽ tranh về bảo vệ nguồn nước với chủ đề "sáng kiến sử dụng nước an toàn, hiệu quả"; phát động cuộc thi "sáng tạo trẻ đẩy lùi ô nhiễm không khí"; đi bộ "60 phút cho tương lai xanh" và trồng cây bảo vệ môi trường.

