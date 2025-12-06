27 thanh thiếu niên dùng dao kiếm "truy sát" nhau giữa đêm khuya

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

27 thanh thiếu niên dùng dao kiếm "truy sát" nhau giữa đêm khuya

Tuấn Minh

(NLĐO)- Công an tại Ninh Bình đã triệu tập, điều tra, xử lý 27 thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây sự, dùng dao kiếm "truy sát" gây náo loạn đường phố

Ngày 5-12, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Công an phường Đồng Văn vừa triệu tập để điều tra, làm rõ đối với 27 thanh thiếu niên có độ tuổi từ dưới 16 đến 18 tuổi (ngụ tại nhiều xã, phường của tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Hà Nội) - là những thanh thiếu niên đã "truy sát" nhau gây náo loạn đường phố tại phường Đông Văn trong đêm khuya.

27 thanh thiếu niên dùng dao kiếm "truy sát" nhau giữa đêm khuya - Ảnh 1.

Nhóm thanh thiếu niên mang theo dao kiếm, vỏ chai bia truy sát nhau gây náo loạn đường phố. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, vào khoảng 0 giờ ngày 1-12, nhóm 14 thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, đi trên 7 xe máy, không đeo biển kiểm soát hoặc dùng khẩu trang che biển kiểm soát, mang theo 3 dao kiếm, tổ chức phóng xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng từ phường Hà Nam lên phường Đồng Văn.

Khi đi đến tuyến đường Nguyễn Hữu Tiến (phường Đồng Văn) thì gặp một nhóm 3 thanh thiếu niên khác và xảy ra mâu thuẫn, các đối tượng đã dùng dao, kiếm chém gây thương tích nhẹ cho 3 thanh thiếu niên trên.

Sau khi bị đánh, 3 thanh thiếu niên này đã gọi thêm 10 người khác mang theo 3 két vỏ chai bia tìm nhóm đánh mình để trả thù.

Nhận được tin báo, Công an phường Đồng Văn đã khẩn trương phối hợp với Công an các xã, phường liên quan khẩn trương xác minh, điều tra.

Trên cơ sở những căn cứ, tài liệu thu thập được, Công an phường Đồng Văn đã tiến hành triệu tập 27 thanh thiếu niên tới cơ quan công an để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tin liên quan

Ghen tuông, nam thanh niên tạt xăng truy sát tình địch

Ghen tuông, nam thanh niên tạt xăng truy sát tình địch

(NLĐO) – Nghi vợ có quan hệ với người khác, Huỳnh Kim Vịnh mang xăng đến tạt dằn mặt tình địch rồi bỏ trốn

Nhóm thanh niên truy sát, chém chết người giữa trung tâm TP Quảng Ngãi

(NLĐO)- Hiện các đối tượng gây án đã bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ sau khoảng 3 giờ truy tìm.

Nam thanh niên "ngáo đá" đâm tử vong cô gái 22 tuổi, truy sát 7 người khác

(NLĐO)- Theo cơ quan chức năng, Hoàng Đức Thành đã đâm tử vong cô gái 22 tuổi ở chung cư rồi xuống sảnh toà nhà tiếp tục tấn công thêm 7 người khác

Công an Ninh Bình thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng truy sát đuổi đánh nhau mang dao kiếm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo