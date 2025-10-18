Ngày 18-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng tạt xăng truy sát tình địch.

Tống đạt quyết định khởi tố đối tượng tạt xăng

Theo đó, cơ quan công an đã bắt tạm giam Huỳnh Kim Vịnh (SN 1994, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 16-9, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo từ Công an phường An Khê về việc anh V.V.B (SN 1990, trú phường Hòa Khánh) trong lúc làm việc tại phường An Khê đã bị một thanh niên bất ngờ tạt xăng vào người rồi cầm bật lửa đuổi theo, hô “giết mi luôn”.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công tổ công tác phối hợp với Công an phường An Khê và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương điều tra, xác minh.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng tạt xăng là Huỳnh Kim Vịnh. Thanh niên này khai nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, Vịnh nghi ngờ vợ quan hệ tình cảm với anh B.

Dù đã nhiều lần cảnh báo nhưng mối quan hệ vẫn tiếp diễn, Vịnh bực tức chuẩn bị chai xăng và bật lửa, tìm đến nơi anh B. làm việc để tấn công, đe dọa.

Sau khi tạt xăng, Vịnh bỏ trốn khỏi địa phương, không chấp hành giấy triệu tập của cơ quan công an.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án “Giết người” và xác lập chuyên án truy xét đối tượng.

Đến chiều 17-10, lực lượng trinh sát xác định Vịnh trở lại Đà Nẵng và đang lẩn trốn tại các khu vực phường Liên Chiểu, Hòa Khánh, xã Bà Nà…

Ngay lập tức, Công an TP Đà Nẵng triển khai lực lượng phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan vây bắt đối tượng.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, trinh sát đã bắt giữ Vịnh khi đối tượng này đang ẩn náu tại đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh.