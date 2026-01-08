HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

3 đội nước ngoài dự giải Lân Sư Rồng quốc tế mở rộng lần VIII - Cúp Chợ Lớn HTV 2026

Quang Liêm

(NLĐO) - Diễn ra từ ngày 30 đến 31-1, vòng chung kết Giải Lân Sư Rồng quốc tế mở rộng lần VIII – Cúp Chợ Lớn HTV 2026 quy tụ gần 50 đoàn Lân Sư Rồng tham dự.

Giải đấu được tổ chức trong khuôn khổ thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", chào mừng 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026), đồng thời hướng tới kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Có 3 đội quốc tế tham dự giải Lân Sư Rồng quốc tế mở rộng lần VIII – Cúp Chợ Lớn HTV 2026 - Ảnh 1.

Biểu diễn Lân tại lễ giới thiệu giải

Giải do UBND Phường An Đông phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình TP HCM (HTV)Liên đoàn Lân Sư Rồng TP HCM tổ chức, tiếp tục khẳng định thương hiệu là giải đấu Lân Sư Rồng có tầm vóc hàng đầu cả nước.

Với chủ đề "Tự hào Thành phố mang tên Bác Hồ", các nội dung thi đấu năm nay được xây dựng gắn với giá trị lịch sử, văn hóa và tầm vóc của TP HCM sau 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời hướng tới kỷ niệm 330 năm hình thành vùng đất Sài Gòn - Gia Định (1698 - 2028).

Điểm nhấn đáng chú ý của giải là lần đầu tiên có sự góp mặt của 3 đoàn Lân Sư Rồng quốc tế đẳng cấp hàng đầu thế giới đến từ Trung Quốc, Malaysia và Singapore, mở rộng không gian giao lưu, học hỏi giữa các đoàn trong khu vực và quốc tế.

Có 3 đội quốc tế tham dự giải Lân Sư Rồng quốc tế mở rộng lần VIII – Cúp Chợ Lớn HTV 2026 - Ảnh 2.

Từ 55 đội đăng ký tham dự trên cả nước, ban tổ chức đã tuyển chọn 33 đội thi đấu vòng loại. Sau hai ngày tranh tài (3 và 4-1-2026), 17 đội mạnh nhất đã giành quyền vào chung kết nội dung Lân lên mai hoa thung, cùng 10 đội tranh tài ở nội dung Múa rồng truyền thống.

Vòng chung kết các nội dung sẽ diễn ra vào ngày 30 và 31-1-2026, trong khi vòng thi đấu quốc tế và lễ trao thưởng được tổ chức vào ngày 1-2-2026, đúng vào không khí sôi động chào đón Tết Bính Ngọ.

Toàn bộ các ngày thi đấu của giải sẽ được Đài Phát thanh - Truyền hình TP HCM truyền hình trực tiếp trên kênh HTV Thể thao, ứng dụng HTVm cùng các nền tảng mạng xã hội của HTV.


Ban tổ chức kỳ vọng giải tiếp tục là sân chơi đỉnh cao, nơi hội tụ và phô diễn những kỹ thuật tinh túy, đẹp mắt nhất của Lân Sư Rồng; qua đó phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân TP HCM, góp phần quảng bá sản phẩm du lịch văn hóa - thể thao đặc trưng của phường An Đông nói riêng và TP HCM nói chung.

Không chỉ tạo không khí vui tươi, rộn ràng đón Tết cổ truyền, giải đấu còn mang ý nghĩa bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, lan tỏa tinh thần thể thao và niềm tự hào về một TP HCM năng động, giàu truyền thống.

HTV lân sư rồng An Đông Mai Hoa thung Chợ Lớn
