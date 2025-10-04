Lân - sư - rồng "đại náo" đường phố Huế

Chiều tối 4-10, nhằm ngày 13 tháng 8 âm lịch, chương trình Trung thu Hoàng cung Huế 2025, một sự kiện trong khuôn khổ Festival Huế 2025 do Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức, bắt đầu với hoạt động quảng diễn lân – sư – rồng và rước đèn Trung thu đường phố.

Chương trình Trung thu 2025 bắt đầu.

Hàng ngàn khán giả đã được chiêm ngưỡng hoạt động múa lân – sư - rồng ở bến Nghinh Lương Đình, trên phố Trần Hưng Đạo, cầu Gia Hội, công viên Trịnh Công Sơn, ngã ba Trần Hưng Đạo – Huỳnh Thúc Kháng – Phan Đăng Lưu.

Hoạt động quảng diễn lân - sư - rồng trên đường phố Huế.

Hoạt động quảng diễn lân – sư - rồng sẽ được tái diễn vào chiều tối 7-10, tức 16 tháng 8 âm lịch với những hoạt động Trung thu đặc sắc như trưng bày đèn lồng, rước đèn, múa lân và các trò chơi truyền thống.

Nằm trong khuôn khổ chương trình Trung thu Hoàng cung Huế 2025, vào lúc 19 giờ 30 phút đến 22 giờ các đêm 6 và 7-10, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cũng tổ chức không gian trưng bày và sắp đặt đèn lồng tại Phủ Nội vụ trong Đại nội Huế.

Người dân, du khách sẽ được tham gia miễn phí chương trình để chiêm ngưỡng các loại đèn lồng đặc trưng của Huế như đèn mây tre đan Bao La, đèn lồng xếp CAN Studio, đèn truyền thống của nghệ nhân tỉnh Gifu (Nhật Bản) được trưng bày tại Hoàng cung Huế. Bên cạnh đó là trải nghiệm các trò chơi cung đình như đầu hồ, bài vụ, xăm hường, viết thư pháp để tạo không gian trải nghiệm cho nhân dân và du khách.

Đoàn lân - sư - rồng xuất phát từ Nghinh Lương Đình.

Đi qua phố Lê Duẩn.

Đoàn rước lân.

Rước đèn lồng.

Những chú lân trong ngày hội gây "đại náo" đường phố dịp Trung thu mà ai cũng thích thú.

Diễn lân - sư - rồng qua phố Trần Hưng Đạo.

Hàng ngàn du khách tập trung ven đường xem quảng diễn lân - sư - rồng.

Du khách, người dân thích thu xem lân - sư - rồng "đại náo" đường phố dịp Trung thu.

Những chiếc đèn đủ màu sắc, loại hình được quảng diễn.

Múa lân - sư - rồng.