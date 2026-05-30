HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

3 đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo trên phạm vi cả nước

Tr.Đức

(NLĐO)- Các đối tượng tìm mua các tài khoản TikTok có sẵn lượng người theo dõi và tương tác, sau đó đăng tải nội dung quảng cáo dịch vụ cho vay.

Ngày 30-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 3 đối tượng gồm Trương Quốc Đạt (SN 2004), Trương Minh Đức (SN 2004), cùng trú tại thôn Tảo Khê, xã Vân Đình, TP Hà Nội và Ngô Thị Như Ý (SN 2006, trú tại thôn Phú Lương Thượng, xã Ứng Thiên, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

3 đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo trên phạm vi cả nước - Ảnh 1.

Bị can Trương Quốc Đạt, Trương Minh Đức, Ngô Thị Như Ý (từ trái qua phải)

Theo kết quả điều tra, các đối tượng đều không có nghề nghiệp ổn định. Từ khoảng tháng 10-2025, các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên phạm vi cả nước.

TIN LIÊN QUAN

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng tìm mua các tài khoản TikTok có sẵn lượng người theo dõi và tương tác, sau đó đăng tải nội dung quảng cáo dịch vụ cho vay tín chấp với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, đồng thời sử dụng hình ảnh, thông tin mang danh nghĩa Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) nhằm tạo sự tin tưởng đối với người có nhu cầu vay vốn.

Khi có người dân liên hệ, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Zalo giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn. Sau đó, với lý do hoàn thiện hồ sơ giải ngân, các đối tượng yêu cầu người vay chuyển trước các khoản tiền như phí bảo hiểm khoản vay, phí chứng minh thu nhập, thuế và nhiều khoản phí khác vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng này quản lý. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng nhanh chóng chiếm đoạt và cắt đứt mọi liên lạc với bị hại.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Tin liên quan

"Game thủ" giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ cho vay vốn, chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng

"Game thủ" giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ cho vay vốn, chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng

(NLĐO)- Từ tháng 4-2023, Hùng đặt mua sim và các tài khoản ngân hàng rác trên mạng xã hội, đặt in khoảng 150 biển quảng cáo với nội dung hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Sau đó, gắn các biển quảng cáo này khắp các khu dân cư để lừa đảo

Giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thoại lừa hơn 1 tỉ đồng

(NLĐO)- Nguyễn Văn Lượng quê Quảng Nam vừa bị bắt do giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thoại tới nhiều người yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng rồi đánh cắp, chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng

Giả danh nhân viên xổ số, lừa 1,4 tỉ đồng bằng chiêu “cho số độc quyền”

(NLĐO) – Tin lời hứa được cho số đề “tuồn ra từ công ty”, một người đàn ông ở Đà Nẵng đã chuyển 1,4 tỉ đồng cho Phạm Phước Ân trước khi bị cắt liên lạc.

không gian mạng tài khoản ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhân viên ngân hàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo