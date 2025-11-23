HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Giả danh nhân viên xổ số, lừa 1,4 tỉ đồng bằng chiêu “cho số độc quyền”

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Tin lời hứa được cho số đề “tuồn ra từ công ty”, một người đàn ông ở Đà Nẵng đã chuyển 1,4 tỉ đồng cho Phạm Phước Ân trước khi bị cắt liên lạc.

Ngày 23-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Phước Ân (SN 1970, trú xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đây là kết quả của quá trình phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm ngày 7-11-2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng.

Giả danh nhân viên xổ số, lừa 1,4 tỉ đồng bằng chiêu “cho số độc quyền” - Ảnh 1.

Phạm Phước Ân bị tạm giữ để điều tra

Trước đó, khoảng tháng 8-2015, ông T.T.H. (SN 1974, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) liên tục nhận điện thoại từ các số máy khác nhau của đối tượng tự xưng tên "Dũng" và "Ba".

Đối tượng tự giới thiệu đang làm việc tại Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, đồng thời nói với ông H. sẽ cho ông này số từ công ty xổ số tuồn ra ngoài để đánh đề. Đổi lại, khi trúng sẽ phải chia đôi số tiền.

Ông H. đồng ý và thực hiện 2 lần đánh đề theo con số các đối tượng cung cấp. Cả hai lần đều trúng nên theo thỏa thuận, ông H. đã chia đôi số tiền cho các đối tượng lần lượt là 50 triệu đồng và 100 triệu đồng.

Khi biết nạn nhân đã "cắn câu", đối tượng yêu cầu ông H. chuyển số tiền 1,4 tỉ đồng để được cho số đánh đề độc quyền tại Đà Nẵng. Tin tưởng lời dụ dỗ, ông H. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp, với tổng số tiền 1,4 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền, đối tượng tiếp tục cho số để ông H. đánh đề nhưng không trúng và cắt đứt liên lạc.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng "Dũng" chính là Phạm Phước Ân nên đã tiến hành mời làm việc. Tại cơ quan Công an, bước đầu Ân thừa nhận đã cùng đồng bọn giả danh nhân viên, lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông H.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự xác định hành vi của Phạm Phước Ân đã phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nên đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can tạm giam để tiếp tục điều tra.

Tin liên quan

Án mạng đau lòng ở An Giang từ việc trúng số đề

Án mạng đau lòng ở An Giang từ việc trúng số đề

(NLĐO) - Khi có kết quả xổ số, Nguyễn Văn Đen biết em rể đã trúng số đề nên đòi lại tiền đã cho mượn trước đó, dẫn đến hậu quả đau lòng.

Phá đường dây ghi số đề 4 tỉ đồng ở vùng quê Quảng Nam

(NLĐO) – Công an huyện Duy Xuyên thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng liên quan đến đường dây ghi số đề với số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Bắt tạm giam thêm nhiều đối tượng trong đường dây số đề hơn 2.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Cơ quan chức năng xác định Liên, Hoàng và Nguyên là 3 đối tượng cầm đầu trong đường dây số đề đã “núp bóng” danh nghĩa các doanh nghiệp để hoạt động.

Công an Đà Nẵng công ty xổ số đánh đề cho số đề
    Thông báo