Giả danh nhân viên xổ số, lừa 1,4 tỉ đồng bằng chiêu “cho số độc quyền”

Ngày 23-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Phước Ân (SN 1970, trú xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đây là kết quả của quá trình phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm ngày 7-11-2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng.

Phạm Phước Ân bị tạm giữ để điều tra

Trước đó, khoảng tháng 8-2015, ông T.T.H. (SN 1974, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) liên tục nhận điện thoại từ các số máy khác nhau của đối tượng tự xưng tên "Dũng" và "Ba".

Đối tượng tự giới thiệu đang làm việc tại Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, đồng thời nói với ông H. sẽ cho ông này số từ công ty xổ số tuồn ra ngoài để đánh đề. Đổi lại, khi trúng sẽ phải chia đôi số tiền.

Ông H. đồng ý và thực hiện 2 lần đánh đề theo con số các đối tượng cung cấp. Cả hai lần đều trúng nên theo thỏa thuận, ông H. đã chia đôi số tiền cho các đối tượng lần lượt là 50 triệu đồng và 100 triệu đồng.

Khi biết nạn nhân đã "cắn câu", đối tượng yêu cầu ông H. chuyển số tiền 1,4 tỉ đồng để được cho số đánh đề độc quyền tại Đà Nẵng. Tin tưởng lời dụ dỗ, ông H. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp, với tổng số tiền 1,4 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền, đối tượng tiếp tục cho số để ông H. đánh đề nhưng không trúng và cắt đứt liên lạc.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng "Dũng" chính là Phạm Phước Ân nên đã tiến hành mời làm việc. Tại cơ quan Công an, bước đầu Ân thừa nhận đã cùng đồng bọn giả danh nhân viên, lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông H.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự xác định hành vi của Phạm Phước Ân đã phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nên đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can tạm giam để tiếp tục điều tra.