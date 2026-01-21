HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

3 khu vực CSGT TPHCM chú trọng

Anh Vũ

(NLĐO) - CSGT TPHCM quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông ở khu vực phía Bắc, Đông Bắc và tuyến giáp ranh.

Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, thời gian gần đây, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn khu vực phía Bắc, Đông Bắc TPHCM và các tuyến giáp ranh diễn biến phức tạp. Nguyên nhân do sự thiếu ý thức trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của một bộ phận người dân.

CSGT TPHCM quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông - Ảnh 1.

CSGT TPHCM quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông.

Do đó, Phòng CSGT đã chỉ đạo các Đội CSGT Bình Triệu, Đội CSGT Rạch Chiếc, Đội CSGT số 1, Trạm CSGT Quốc lộ 13, Trạm CSGT Tây Bắc triển khai các biện pháp cấp bách để kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông.

Từ ngày 9-1 đến ngày 15-1, các đơn vị trên đã thực hiện tổng kiểm soát 5.591 trường hợp, lập biên bản xử lý 4.682 trường hợp vi phạm; tạm giữ 1 ô tô, 1.871 xe máy và 23 phương tiện khác.

Các lỗi vi phạm phổ biến như nồng độ cồn (1.653 trường hợp); điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy (7 trường hợp); chạy quá tốc độ quy định (314 trường hợp);...

Theo Phòng CSGT, các lỗi trên là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông tại khu vực phía Bắc, Đông Bắc và các tuyến giáp ranh trong thời gian qua.

Hiện, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm quá tải, quá khổ giới hạn, cơi nới thành thùng xe và phối hợp các lực lượng chức năng xử lý dứt điểm, không để phát sinh mới các điểm "xe dù, bến cóc".

Tin liên quan

CSGT TPHCM tịch thu xe người đàn ông vi phạm 3 lỗi

CSGT TPHCM tịch thu xe người đàn ông vi phạm 3 lỗi

(NLĐO) - Sau khi được lực lượng CSGT giải thích các quy định, ông T. cam kết không tái phạm.

Thông điệp của CSGT TPHCM về tai nạn giao thông trong dịp đầu năm

(NLĐO) - Tai nạn giao thông không chỉ cướp đi tính mạng của người tham gia giao thông mà còn để lại nỗi đau dai dẳng cho gia đình, người thân và xã hội.

Cứu người bị tai nạn giao thông sẽ được hỗ trợ lên đến 10 triệu đồng

(NLĐO) - Theo quy định mới, tổ chức, cá nhân đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu sẽ được hỗ trợ lên đến 10 triệu đồng

nồng độ cồn tai nạn giao thông chất ma túy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo