3 lý do khiến “người ngoài hành tinh chưa đến Trái Đất”

Trong một bài phân tích trên The Conversation, giáo sư Carol Oliver từ Đại học New South Wales ở Sydney (UNSW Sydney - Úc) đã chỉ ra 3 lý do khiến người ngoài hành tinh thông minh chưa liên lạc hoặc đến với chúng ta.

1. Khoảng cách không gian quá lớn

Ngôi sao gần Mặt Trời nhất là Proxima Centauri cách chúng ta 4,3 năm ánh sáng và là nơi có một siêu Trái Đất được cho là phù hợp để sống.

Ngôi sao Proxima Centauri nhìn từ hành tinh Proxima Centauri b, một trong những thế giới có khả năng có người ngoài hành tinh trú ngụ - Ảnh đồ họa: NASA

Con số 4,3 năm ánh sáng có vẻ ít ỏi khi so với khoảng cách giữa Trái Đất và các ngoại hành tinh khác. Tuy nhiên, nó tương đương 40.000 tỉ km.

Với công nghệ hiện tại, tàu vũ trụ nhanh nhất của con người cần tới 6.650 năm để tiếp cận mục tiêu này. Nếu người dân sống ở hệ sao này có nền văn minh tiên tiến ngang chúng ta hoặc chỉ hơn chúng ta một chút, việc tiếp cận nhau là không thể.

Nếu có thể di chuyển nhanh hơn, bằng tốc độ cận ánh sáng, hành khách sẽ đối mặt với hiện tượng giãn nở thời gian (thời gian trôi chậm lại đối với người chuyển động). Khi trở về hành tinh quê hương, vài năm hành trình có thể biến thành hàng thế kỷ, y như trong truyện cổ tích.

2. Nhu cầu năng lượng cực hạn và hiểm họa không gian

Tốc độ càng cao thì khối lượng tàu vũ trụ càng tăng, đòi hỏi nguồn năng lượng khổng lồ đến mức bất khả thi để tăng tốc.

Việc di chuyển với tốc độ cận ánh sáng biến các nguyên tử hydro rải rác trong vũ trụ thành nguồn bức xạ chết chóc, sinh nhiệt lượng cao có thể bào mòn và phá hủy vỏ tàu.

Một nền văn minh đủ tiên tiến để vượt qua rào cản này sẽ không có lý do gì phải tiêu tốn năng lượng khổng lồ chỉ để đến Trái Đất, vì họ tự sản xuất được mọi thứ tại hành tinh của mình.

3. Sự khác biệt về sinh quyển

Chưa chắc người ngoài hành tinh và các sinh vật ngoài hành tinh khác sẽ phù hợp với môi trường của Trái Đất. Giống như cách sự sống Trái Đất đồng tiến hóa với chính địa cầu, họ có thể tiến hóa theo một cách rất khác, phù hợp với môi trường của hành tinh quê hương.

Nói cách khác, môi trường "thuận lợi để sống" của chúng ta có khả năng gây độc cho họ.

"Cho đến nay, tất cả các cuộc tìm kiếm đều không mang lại kết quả gì. Tuy nhiên, như một bài báo trên tạp chí Nature năm 1959 đã lưu ý, mặc dù khó ước tính xác suất thành công, nhưng nếu chúng ta không tìm kiếm, xác suất đó sẽ giảm xuống bằng không" - Giáo sư Carol Oliver nói.