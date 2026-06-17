HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Mặt Trăng sắp "nuốt" Sao Kim 3 lần

Anh Thư

(NLĐO) - Theo các nhà thiên văn học, châu Mỹ, Đông Nam Á sẽ là những khu vực lần lượt được chứng kiến Mặt Trăng "nuốt" Sao Kim.

Theo Science Alert, Mặt Trăng sẽ thực sự che khuất Sao Kim 3 lần trong năm nay. Một trong 3 lần đó sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ 40 phút 17-6 theo giờ miền Đông nước Mỹ (3 giờ 40 phút sáng 18-6 theo giờ Việt Nam).

Rất tiếc chỉ có các quốc gia châu Mỹ được chứng kiến hiện tượng "Mặt Trăng nuốt Sao Kim" lần này. Nhưng đừng vội thất vọng: Sự kiện này còn lặp lại 2 lần nữa, với khu vực quan sát thuận lợi lần lượt là Đông Nam Á và Nam Mỹ, theo trang theo dõi thiên văn Stellarium.

Mặt Trăng sắp "nuốt" Sao Kim 3 lần - Ảnh 1.

Mặt Trăng tiến gần Sao Kim vào ngày 17-6. Ảnh: Stellarium

Hiện tượng che khuất ngày 17-6 sẽ quan sát được ở vùng Đông Bắc Nam Mỹ vào thời điểm Mặt Trời vừa lặn: Bạn sẽ thấy bầu trời vắng bóng Sao Hôm nếu ở khu vực này. Sao Hôm, Sao Mai vốn là các tên gọi khác của Sao Kim.

Ngoài ra, vùng biển Caribe, vùng lục địa của Mỹ, miền Bắc Mexico và miền Nam Canada cũng sẽ chứng kiến hiện tượng này vào thời điểm ngay trước khi ánh mặt trời tắt hẳn.

Mặt Trăng lúc này được chiếu sáng 11%, là một lưỡi liềm đang lớn dần khi nó tiến gần đến sao Kim.

Việc tập trung lượng ánh sáng phản chiếu ít ỏi mà Mặt Trăng mang lại vào một vùng nhỏ trên bầu trời biến màu xám xỉn của nó thành màu trắng ngọc trai trong mắt người nhìn.

Sao Kim là hành tinh duy nhất đủ nổi bật để có thể quan sát được khi hiện tượng che khuất diễn ra vào ban ngày.

Mặt Trăng thực tế có độ phản xạ thấp hơn nhiều so với Sao Kim, với độ phản xạ dưới 14%, so với 70% của tầng mây trên Sao Kim. Vì thế, nhìn cận cảnh, bề mặt Mặt Trăng trông giống như nhựa đường bị mài mòn.

Đây chỉ mới là lần Mặt Trăng che khuất Sao Kim đầu tiên trong ba lần xảy ra vào năm 2026. Bạn có thể quan sát 2 lần còn lại vào ngày 14-9 ở Đông Nam Á và ngày 7-11 ở cực Nam của Nam Mỹ.

Tin liên quan

Hàng loạt hành tinh ra đời từ "tử địa" của vũ trụ

Hàng loạt hành tinh ra đời từ "tử địa" của vũ trụ

(NLĐO) - Ở nơi mà các nhà khoa học ít hy vọng tìm thấy các hành tinh nhất, chúng xuất hiện một cách bất ngờ và khó hiểu.

"Tàu địa ngục" Nhật Bản lộ diện gần Philippines sau 80 năm mất tích

(NLĐO) - Xác tàu Hōfuku Maru, "tàu địa ngục" khét tiếng của Nhật Bản trong Thế chiến II, nơi an nghỉ của hàng trăm người Anh và Hà Lan, đã lộ diện.

Đào mỏ, loạt sinh vật từ thế giới 1,7 tỉ năm trước lộ diện

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã tìm thấy một loạt sinh vật cổ xưa kỳ lạ từ các lõi đá được lấy lên hàng thập kỷ trước bởi các công ty thăm dò khoáng sản.

Sao Kim mặt trăng Sao Mai Sao Hôm che khuất Sao Kim
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo