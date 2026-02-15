3 ngày, 250 xe khách vi phạm tốc độ trên đường cao tốc TPHCM - Vân Phong

Ngày 15-2, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6 Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết vừa ghi hình "phạt nguội" 74 xe khách vi phạm tốc độ trên tuyến cao tốc từ TPHCM đến tỉnh Khánh Hòa trong ngày 14-2 (27 tháng chạp).

Xe khách vi phạm tốc độ trên tuyến cao tốc TPHCM - Vân Phong.

Từ ngày 12 đến 14-2, tổng cộng 250 xe khách đã được Đội 6 phát hiện vi phạm tốc độ. Trong đó, 68 trường hợp vi phạm tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h; 128 trường hợp vi phạm tốc độ từ 10 km/h đến 20 km/h; 52 trường hợp vi phạm tốc độ từ 20 km/h đến 35 km/h; và 2 trường hợp vi phạm tốc độ trên 35 km/h.

Theo cảnh sát, tuyến cao tốc TPHCM – Vân Phong (tỉnh Khánh Hoà) là mạch máu giao thông quan trọng, giúp rút ngắn thời gian và kết nối giao thương từ các tỉnh miền Nam, miền Trung và miền Bắc.

Để đảm bảo cho người dân từ TPHCM, Đồng Nai.... về các tỉnh miền Trung và phía Bắc được an toàn, giao thông trên tuyến thông suốt, Đội 6 đã tăng cường lực lượng, điều tiết phân luồng đảm bảo trên tuyến thông thoáng, không ùn tắc giao thông cho người dân về quê đón Tết.

Tuy nhiên, do nhu cầu đi lại tăng vọt, riêng ngày 14-2, lượng xe trên tuyến rất lớn (vào tuyến 144.434 lượt xe, ra tuyến 143.108 lượt xe. So với năm 2025, vào tuyến tăng 17.001 lượt xe; ra tuyến tăng 24.841 lượt xe), nên nhiều phương tiện xe khách chạy xe quay đầu đón khách và thường xuyên vi phạm tốc độ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Vì vậy, Đội 6 đã tổ chức đo tốc độ 24/24h với cả 2 chiều đường và thay đổi các vị trí đo tốc độ liên tục trên tuyến.

Theo lực lượng chức năng, tuyến cao tốc TPHCM – Vân Phong đã được phủ kín camera phạt nguội của Cục CSGT. Không thấy lực lượng chức năng không đồng nghĩa với việc không bị xử lý; mọi vi phạm đều được ghi nhận và xử lý nghiêm.