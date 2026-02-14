Phát hiện gần 100 xe khách vi phạm tốc độ trên cao tốc từ TPHCM đến Nha Trang

Ngày 14-2, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6 Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết vừa ghi nhận gần 100 xe khách vi phạm tốc độ trên tuyến cao tốc từ TPHCM đến tỉnh Khánh Hòa trong ngày 13-2 (26 tháng chạp).

Xe khách vi phạm tốc độ trên tuyến cao tốc TPHCM đến Nha Trang.

Theo Đội 6, tuyến cao tốc TPHCM - Vân Phong là "mạch máu giao thông" quan trọng, rút ngắn thời gian và kết nối giao thương giữa các tỉnh miền Nam, miền Trung và miền Bắc. Tuy nhiên, gần đây, do lượng người dân từ TPHCM, Đồng Nai… về quê ăn Tết ở các tỉnh miền Trung và phía Bắc tăng rất lớn. Từ đó, xuất hiện tình trạng nhiều xe khách chạy nhanh để kịp quay đầu đón khách, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Trước tình hình trên, Đội 6 (quản lý tuyến giao thông trên) đã tăng cường lực lượng tổ chức đo tốc độ 24/24 giờ ở cả hai chiều đường, đồng thời thay đổi liên tục vị trí kiểm tra trên tuyến; đặc biệt tập trung vào nhóm phương tiện kinh doanh vận tải hành khách.

Trong ngày 13-2, trên cao tốc từ TPHCM đến Khánh Hòa đã ghi nhận gần 100 xe khách vi phạm tốc độ.

Cụ thể, 23 trường hợp vi phạm tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h; 42 trường hợp vi phạm tốc độ từ 10 km/h đến 20 km/h; 27 trường hợp vi phạm tốc độ từ 20 km/h đến 35 km/h.

Tổng số tiền phạt là hơn 400 triệu đồng.

Cảnh sát cho biết toàn tuyến trên đã được phủ kín camera phạt nguội của Cục CSGT. Không thấy lực lượng chức năng không đồng nghĩa với việc không bị xử lý; mọi vi phạm đều được ghi nhận và xử lý nghiêm.

Các lỗi vi phạm sẽ được gửi thông báo "phạt nguội" về địa chỉ đăng ký xe.

Luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết với vi phạm tốc độ 5 km/h đến dưới 10 km/h, tài xế sẽ bị phạt 800.000 - 1 triệu đồng; từ 10 km/h đến 20 km/h bị phạt 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe; từ 20 km/h đến 35 km/h bị phạt từ 6-8 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Mức phạt trên căn cứ theo Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.