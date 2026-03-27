Sức khỏe

3 người ở Cần Thơ gặp nguy hiểm sau khi ăn canh chua cá nóc

Tâm Quân

(NLĐO) – Sau khi ăn món canh chua cá nóc nhưng không qua sơ chế, 3 người đàn ông ở TP Cần Thơ gặp nguy hiểm.

Chiều 27-3, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa tiếp nhận và cấp cứu liên tiếp 3 trường hợp bị ngộ độc cá nóc (còn gọi là cá lóc mít).

Theo đó, vào lúc 20 giờ ngày 25-3, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân nam là T.V.T. và N.V.G. (cùng sinh năm 1962; ngụ xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ) được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Ngã Bảy trong tình trạng tê lưỡi, tê tay chân sau khi ăn cá nóc.

Ba người đàn ông ở Cần Thơ găp nguy hiểm sau khi ăn canh chua cá nóc - Ảnh 1.

1 trong 3 bệnh nhân đã ổn định sau khi nhập viện cấp cứu

Theo lời kể, số cá này được một người dân bắt trong vườn nhà, chỉ rửa sạch và nấu canh chua, không qua sơ chế.

Tham gia ăn món cá nóc mít gồm 4 người, mỗi người ăn từ 3–6 con. Khoảng 1 giờ sau ăn, 2 người bắt đầu xuất hiện triệu chứng tê môi, tê đầu ngón tay, diễn tiến tăng dần nên được đưa đi cấp cứu, xử trí ban đầu và chuyển tuyến.

Đến rạng sáng 27-3, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân thứ 3 là ông Đ.H.P. (SN 1989; ngụ cùng địa phương với 2 bệnh nhân nêu trên) với triệu chứng tương tự sau khi ăn cá nóc khoảng 5 giờ.

Sau khi nhập viện, cả 3 bệnh nhân được xử trí tích cực tại Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực – Chống độc.

Đến chiều 27-3, tình trạng sức khỏe của 3 bệnh nhân đã ổn định và được chuyển sang theo dõi tại Khoa Nội Tiêu hóa – Huyết học lâm sàng.

Vụ "Ăn cá nóc, 4 người trong gia đình nhập viện": 2 bệnh nhân hôn mê đã qua cơn nguy kịch

Vụ "Ăn cá nóc, 4 người trong gia đình nhập viện": 2 bệnh nhân hôn mê đã qua cơn nguy kịch

(NLĐO) - Nhờ kích hoạt báo động đỏ và kết nối trực tuyến với chuyên gia TP HCM, hai bệnh nhân ngộ độc cá nóc nặng đã qua cơn nguy kịch, tự thở trở lại

Ăn cá nóc, 4 người trong một gia đình nhập viện cấp cứu

(NĐO) - Cả 4 người ở xã Phan Rí Cửa bị ngộ độc sau bữa ăn có cá nóc, trong đó một phụ nữ 32 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch

4 người nguy kịch sau khi nhậu cá nóc nấu canh chua

(NLĐO) – Sau khi nhậu cá nóc nấu canh chua, 4 người ở Cà Mau được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Cần Thơ ngộ độc cá nóc
