HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Hai người nghi ngộ độc sau khi ăn cá nóc

D.Thu

(NLĐO) - Hai người ở Quảng Ninh nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc sau khi ăn cá nóc, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý và tăng cường cảnh báo.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh khẩn trương xác minh, điều tra và xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn cá nóc khiến hai người phải cấp cứu.

Hai người nghi ngộ độc sau khi ăn cá nóc ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

Tuyệt đối không sử dụng cá nóc để làm thực phẩm. Ảnh: Internet

Theo thông tin Cục An toàn thực phẩm nhận được ngày 18-2, trên địa bàn tỉnh ghi nhận hai trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh sau khi ăn cá nóc. Bệnh nhân có biểu hiện tê bì lưỡi, môi, tê tay chân và khó thở tăng dần.

Cục đề nghị Sở Y tế chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp chặt chẽ với bệnh viện tập trung điều trị tích cực, theo dõi sát diễn biến sức khỏe người bệnh, bảo đảm an toàn tính mạng. Trường hợp cần thiết, chủ động hội chẩn liên viện hoặc xin hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên.

Đồng thời, các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân, giám sát chặt chẽ để kịp thời phát hiện những trường hợp tương tự. Công tác tuyên truyền cũng cần được đẩy mạnh, hướng dẫn người dân không sử dụng động vật hoang dã, hải sản lạ hoặc không rõ nguồn gốc; khi có dấu hiệu ngộ độc như tê môi, lưỡi, nôn, đau bụng, tiêu chảy cần đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ và hàng quán thức ăn đường phố; tiếp tục triển khai các kế hoạch, công văn về bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết và lễ hội xuân 2026.

Kết quả điều tra và tình hình sức khỏe bệnh nhân phải được báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Tin liên quan

Ăn sò, ốc, sam, nhiều người nghi ngộ độc phải cấp cứu

Ăn sò, ốc, sam, nhiều người nghi ngộ độc phải cấp cứu

(NLĐO) - Bộ Y tế đề nghị Cà Mau khẩn trương điều tra vụ nghi ngờ ngộ độc sau ăn hải sản khiến nhiều người nhập viện.

Ăn cá ủ chua, bánh mì, nhiều người nhập viện nghi ngộ độc

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra hai vụ nghi ngộ độc tại Đà Nẵng và Nghệ An, tập trung cứu chữa bệnh nhân, truy xuất nguồn thực phẩm.

Ngộ độc thực phẩm, rượu bia ngày Tết: Đừng chủ quan!

(NLĐO)- Chỉ một chút chủ quan với đồ ăn để lâu hay rượu bia không rõ nguồn gốc có thể khiến niềm vui ngày Tết trở thành nỗi lo sức khỏe.

ngộ độc ngộ độc thực phẩm cá nóc Cục An toàn thực phẩm Ngộ độc cá Nóc cấp cứu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo