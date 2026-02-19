Hai người nghi ngộ độc sau khi ăn cá nóc

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh khẩn trương xác minh, điều tra và xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn cá nóc khiến hai người phải cấp cứu.

Tuyệt đối không sử dụng cá nóc để làm thực phẩm. Ảnh: Internet

Theo thông tin Cục An toàn thực phẩm nhận được ngày 18-2, trên địa bàn tỉnh ghi nhận hai trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh sau khi ăn cá nóc. Bệnh nhân có biểu hiện tê bì lưỡi, môi, tê tay chân và khó thở tăng dần.

Cục đề nghị Sở Y tế chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp chặt chẽ với bệnh viện tập trung điều trị tích cực, theo dõi sát diễn biến sức khỏe người bệnh, bảo đảm an toàn tính mạng. Trường hợp cần thiết, chủ động hội chẩn liên viện hoặc xin hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên.

Đồng thời, các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân, giám sát chặt chẽ để kịp thời phát hiện những trường hợp tương tự. Công tác tuyên truyền cũng cần được đẩy mạnh, hướng dẫn người dân không sử dụng động vật hoang dã, hải sản lạ hoặc không rõ nguồn gốc; khi có dấu hiệu ngộ độc như tê môi, lưỡi, nôn, đau bụng, tiêu chảy cần đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ và hàng quán thức ăn đường phố; tiếp tục triển khai các kế hoạch, công văn về bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết và lễ hội xuân 2026.

Kết quả điều tra và tình hình sức khỏe bệnh nhân phải được báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.