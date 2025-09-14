3 tháng công an "dọn dẹp" giang hồ núp bóng doanh nghiệp ở Thanh Hóa

Việc Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa mạnh tay triệt xóa các băng, ổ nhóm giang hồ núp bóng doanh nghiệp ở Thanh Hóa đã để lại sự đồng thuận rất lớn trong nhân dân. Bởi, trong một thời gian dài, các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động không chỉ gây mất an ninh trật tự, gây hoang mang trong nhân dân, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa.

Đại ca Tuấn "thần đèn" - trùm giang hồ khét tiếng bậc nhất xứ Thanh. Ảnh: BCA

Tuấn "thần đèn" - trùm giang hồ khét tiếng

Trưa ngày 26-5, hàng chục cảnh sát đồng loạt xuất hiện trên nhiều tuyến đường sầm uất ở TP Thanh Hóa cũ (nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) thực hiện phong tỏa, khám xét nhiều ngôi nhà liên quan tới một giang hồ cộm cán xứ Thanh khiến nhiều người dân tò mò.

Đến ngày 2-6, dư luận tỏ tường khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, tức Tuấn "thần đèn") - một đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến các hành vi cho vay nặng lãi, siết nợ, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản...

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Tuấn "thần đèn" bị bắt với 2 tội danh "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Tuấn đã thành lập, điều hành hàng chục doanh nghiệp được Thanh Hóa cấp phép khai thác khoáng sản. Tuấn chỉ đạo các đối tượng liên quan khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất quy định, với tổng khối lượng đặc biệt lớn; kê khai, báo cáo sai nhằm trốn thuế.

Tuấn "thần đèn", Vi "ngộ", Thu "vệ sĩ" những giang hồ cộm cán núp bóng doanh nhân. Ảnh: CA Thanh Hóa

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm tội danh "Cưỡng đoạt tài sản" đối với Tuấn "thần đèn".

Vi "ngộ" - giang hồ núp bóng doanh nhân

Ngày 30-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vi (SN 1981, tức Vi "ngộ") cùng nhiều đối tượng liên quan. Vi "ngộ" là giang hồ cộm cán, được xem là đàn em của Tuấn "thần đèn", chuyên đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc, bảo kê và cho vay nặng lãi.

Là giang hồ khét tiếng, nhưng trên mạng xã hội, đối tượng này lại được tung hô như 1 doanh nhận thành đạt, có trang trại rộng hàng chục ha, nhiều doanh nghiệp kinh doanh, có cuộc sống sang chảnh, thú chơi độc dị.

Sau khi bị bắt giữ, Vi "ngộ" bị khởi tố, điều tra về nhiều tội danh như: "Đưa hối lộ", "Vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Trốn thuế".

Hồ sơ thể hiện Vi "ngộ" khét tiếng với mạng lưới quan hệ rộng khắp đã tìm cách "chạy" giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa "chua"), một phạm nhân đang thụ án tù chung thân vì giết bạn tù trong lúc thụ lý án.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 19 đối tượng liên quan tới băng nhóm tội phạm do Vi "ngộ" cầm đầu. Ảnh: CA Thanh Hóa

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Vi "ngộ" móc nối với một cựu quân nhân tên L. Người này đóng vai trò trung gian nhận và chuyển 350 triệu đồng đến một cán bộ có thẩm quyền trong hệ thống tư pháp nhằm tác động giảm án cho Hòa.

Bên cạnh đó, quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan Nguyễn Mạnh Tùng, công an xác định Vi "ngộ" khi giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng hoạt động mờ ám tại Công ty CP Khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro.

Qua khám xét và phân tích dữ liệu, lực lượng công an phát hiện công ty này móc nối để trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 33 tỉ đồng doanh thu, dùng thủ đoạn kê khai sai sự thật và lập báo cáo tài chính giả mạo để qua mặt cơ quan chức năng.

Mạnh "gỗ" - giang hồ được mệnh danh "người phán xử"

Trong quá trình đấu tranh, trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán khác, được xem là tay chân, đàn em của Tuấn "thần đèn", Vi "ngộ" như Lê Kim Thu (mệnh danh Thu "vệ sĩ"); Bùi Quốc Ý (tức Ý "ẻng"); Nguyễn Mạnh Tùng; Lê Chung Tài (tức Tài "bu").

Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ") giang hồ được mệnh danh là "người phán xử" trong giới giang hồ ở xứ Thanh. Ảnh: CA Thanh Hóa

Đáng chú ý, ngày 6-9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện triệu tập, khám nhà Nguyễn Văn Mai (biệt danh Mạnh "gỗ") - một trùm giang hồ kín tiếng. Mạnh "gỗ" được xem là "người phá xử" trong giới giang hồ ở Thanh Hóa khi có tiếng nói, dung hòa các mối quan hệ với nhiều nhóm giang hồ trong việc cát cứ, phân chia địa bàn.

Sau khi đấu tranh, làm rõ, ngày 7-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Mạnh "gỗ" cùng 9 đối tượng khác về các tội "Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ".

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đầu năm 2023, các đối tượng gồm: Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi và Lê Quang Vinh góp vốn cùng nhau đi buôn gỗ Samu từ Lào về Việt Nam (đây là loại gỗ thuộc nhóm quý hiếm không được kinh doanh tại Việt Nam).

Để có thể đưa trót lọt các xe gỗ từ Lào về Việt Nam, các đối tượng trên đã đến gặp Nguyễn Văn Mai tức Mạnh "gỗ" nhờ lo lót đưa hối lộ (tiền) cho kiểm lâm để các xe gỗ khi từ Lào về Việt Nam không bị bắt.

Quá trình điều tra xác định, Mai đã chỉ đạo Quang đến gặp một số cán bộ kiểm lâm để nhiều lần đưa tiền nhằm giúp các xe gỗ của Trình đi qua các trạm kiểm lâm. Lúc này, Mạnh "gỗ" đã giới thiệu Trình với Trần Văn Quang (cháu của Mạnh "gỗ") để thông báo ngày, giờ xe gỗ đi qua trạm cũng như thống nhất mức tiền chung chi. Trong quá trình này, Trình đã chuyển cho Quang tổng số tiền 3,2 tỉ đồng.

Mạnh "gỗ" được xem là "quân sư" đứng sau các hoạt động phi pháp của Vi "ngộ"

Bên cạnh đó, trong quá trình mở rộng vụ án Vi "ngộ", Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ hàng loạt hành vi phạm pháp đặc biệt nghiêm trọng của băng nhóm do Vi "ngộ" cầm đầu, trong đó Mạnh "gỗ" giữ vai trò then chốt. Công an xác định, đường dây này hoạt động đều do Mạnh "gỗ" đứng ra lập kế hoạch, tư vấn, chỉ đạo các thủ đoạn nhằm che đậy hành vi phạm pháp, tạo ra lớp vỏ bọc hợp pháp để duy trì và mở rộng các hoạt động bất hợp pháp.

Việc, Công an tỉnh Thanh Hóa thời gian qua mạnh tay với các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức là minh chứng cho tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa, một địa phương đang trên đã trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc.