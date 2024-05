Ngày 5-5, tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 thanh niên đi xe máy tử vong.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 3 người đi xe máy tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 4-5, tại Km13+500 đường tránh Quốc lộ 1A (thuộc địa bàn xã Ninh An, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ôtô khách BKS 37F-000. xx do tài xế Võ Minh Châu (SN 1992, ngụ xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển, chạy tuyến Hà Nội - Nghệ An với xe máy mang BKS 35H1-911.xx do anh Đ.V.H. (SN 1997, ngụ xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) điều khiển.

Vào thời gian trên, khi anh H. điều khiển xe máy chở theo 2 người ngồi sau gồm B.D.T (SN 2005, ngụ xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh) và N.T.A. (SN 2004; ngụ xã Khánh Dương, huyện Yên Mô) sang đường đã bất ngờ va chạm mạnh với ôtô khách.

Sau vụ va chạm, cả 3 người trên xe máy văng xuống đường bất tỉnh, xe máy hư hỏng nặng, ôtô khách bị hư hỏng phần đầu. Hậu quả, vụ tai nạn khiến cho 2 thanh niên tử vong tại chỗ là H. và T., còn A. bị thương nặng và tử vong khi đưa tới bệnh viện.

Vào cuộc xác minh vụ việc, cơ quan chức năng xác định tài xế xe ôtô khách không có nồng độ cồn và chất kích thích trong người. Người điều khiển xe máy đã tử vong, đang chờ kết luận giám định của cơ quan điều tra.

Nguyên nhân sơ bộ do người điều khiển xe máy và xe khách khi đi đến ngã tư không chú ý quan sát nên xảy ra va chạm. Qua dữ liệu giám sát hành trình, xe ôtô khách không chạy quá tốc độ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.